Sissy: il bel trailer di un teen horror australiano sulla vendetta di un'influencer

Sembra molto interessante Sissy, un film australiano di genere horror di cui è appena uscito il trailer e che tratta temi molto famigliari ai ragazzi d'oggi. Sceneggiatori e registi sono Kane Senes e Hannah Barlow, anche attrice nel film.

Fa sempre piacere scoprire nuovi autori horror, anche perché purtroppo, nella maggior parte dei casi, noi appassionati dobbiamo accontentarci dei trailer, visto che nella maggioranza dei casi non riescono ad arrivare sui nostri schermi, data l'inspiegabile antipatia delle distribuzioni per il genere (a meno che non si tratti di film a grosso budget, franchise o diretti da noti registi). Sarà questo anche sicuramente il caso di Sissy, un film che arriva dall'Australia e che verrà presentato al festival di genere SXSW il mese prossimo, di cui è arrivato appunto il bel trailer che trovate qua sotto.

Sissy: l'horror che arriva dall'Australia

Scritto e diretto a quattro mani da Hannah Barlow e Kane Senes, Sissy ha nel ruolo principale Aisha Dee, che interpreta Cecilia, ai tempi del liceo miglior amica di Emma (Hannah Barlow, co-protagonista oltre che sceneggiatrice e regista). Le due erano inseparabili finché non è arrivata Alex (Emily De Margheriti). Dodici anni dopo, Cecilia è diventata una influencer di successo che vive il sogno di una donna moderna e indipendente, finché per caso non incontra di nuovo Emma. Dopo essere rientrate in contatto, Emmy invita Cecilia al suo weekend di addio al nubilato in un cottage remoto tra le montagne, dove Alex inizia a rendere questo periodo un inferno per Cecilia...

Questo è il poco che si sa della trama di Sissy, ma una parte si può intuire vedendo questo coloratissimo trailer, molto ben fatto, che sembra elevare al di sopra della media quest'horror che arriva dagli antipodi. Il cast comprende anche Daniel Monks, Yerin Ha, Lucy Barrett, Shaun Martindale, Amelia Lule, April Blasdall e Camille Cumpston.