Sinfonie d'autunno: i film in streaming perfetti per la stagione che sta per arrivare

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che raccontano la malinconia, i colori, le suggestioni, i sentimenti della stagione ormai alle porte.

Dal momento che l’autunno è ormai alle porte, abbiamo scelto cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano al meglio questa stagione piena di colori contrastanti, giornate uggiose di cielo nuvoloso e altre raggianti di limpidi freddi. L’autunno è molto probabilmente la stagione della malinconia, delle storie d’amore impossibili, delle scelte dolorose ma necessarie. O almeno così lo vediamo noi nel nostro personale universo cinematografico, e i prossimi film in streaming vi si inseriscono di conseguenza. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano l’autunno

Love Story (1970)

Il film di culto diretto da Arthur Hiller racconta una storia d’amore qualsiasi che si trasforma in paradigma amoroso di una generazione di spettatori, anzi di molte. Ali MacGraw e Ryan O'Neal sono gli indimenticabili protagonisti di Love Story, che Hiller dirige con visione limpida e precisa di quello che vuole raccontare. Le scene autunnali e innevate a Central Park sono il cuore del film, melodramma perfetto per sbancare i botteghini di mezzo mondo e arrivare al cuore del pubblico. Una valanga di nomination all'Oscar tra cui film, regia e i due attori protagonisti. Un classico. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

L’attimo fuggente (1989)

Una scuola elitaria nella ricca provincia americana, un anno scolastico che introduce i giovani studenti alla bellezza della natura circostante così come agli insegnamenti del “ribelle” Professor Keating. Lo sguardo perfetto di Peter Weir fa de L’attimo fuggente il dramma capace di ispirare una generazione di spettatori, grazie anche alla sceneggiatura stratosferica di Tom Schulman. Il resto lo fa un Robin Williams da inchino, appoggiato da Ethan Hawke alla sua prima grande prova d’attore. L’attimo fuggente è cinema d’autore e dramma mainstream fusi che meglio non si potrebbe. Capolavoro d’altri tempi che non ne vuol sapere di tramontare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Il genio di Tim Burton traspone in immagini la storia di Ichabod Crane in un film visivamente splendido, elegante nelle scenografie, autunnale nella fotografia preziosa di Emmanuel Lubezki. Johnny Depp al meglio delle sue capacità di attore introspettivo fa di Il mistero di Sleepy Hollow un magnifico esempio di cinema ad alto budget realizzato con una visione di cinema autoriale. Christina Ricci, Christopher Walken, Miranda Richardson per un cast memorabile, così come lo è il film. Oscar per le scenografie di Rick Heinrichs, davvero incredibili. Bellissimo. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Un uomo in difficoltà psicologica, la periferia di Philadelphia che di certo non ti aiuta, una famiglia che non capisce tutto quello che succede e l'incontro con una giovane vedova altrettanto problematica. Bradley Cooper e Jennifer Lawrence elevano la qualità di Il lato positivo - Silver Linings Playbook a livelli di grande cinema dei sentimenti, aiutati da Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker. Tante candidature agli Oscar, statuetta alla Lawrence. FIlm decisamente riuscito, uno dei migliori di David O. Russell. Autunnale soprattutto per l’anima, ma prezioso. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Se la strada potesse parlare (2018)

Portare sul grande schermo James Baldwin è sempre un’impresa decisamente complessa, in particolar modo un romanzo denso e simbolico come Se la strada potesse parlare. Barry Jenkins abbraccia l’atmosfera malinconica, elegiaca della storia d’amore tra i due giovani protagonisti per farne un dramma socio-politico di indubbia fattura estetica. Momenti di grande cinema, passioni sopite ma potenti, una Regina King bravissima e da Oscar come attrice non protagonista. Film da rivedere e amare, forse anche migliore del precedente Moonlight. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.