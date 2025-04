Simona Tabasco: dopo The White Lotus, l'attrice italiana nell'horror satirico Corporate Retreat

News Cinema

Dopo essersi fatta notare dal pubblico oltreoceano grazie a The White Lotus, Simona Tabasco continua la carriera americana lavorando nell'horror satirico Corportel Retreat. Nel cast anche Rosanna Arquette.

Ci fa sempre molto piacere quando gli attori e le attrici del nostro Paese vengono apprezzati/e anche all'estero. Come Sabrina Impacciatore, anche Simona Tabasco deve la sua notorietà oltreoceano alla partecipazione alla seconda stagione della serie tv HBO The White Lotus, e la sua carriera americana continua (dopo Immaculate, girato però in Italia) con l'horror satirico Corporate Retreat. In Italia, Simona è un volto noto soprattutto in tv grazie ai suoi personaggi in Fuoriclasse e I bastardi di Pizzofalcone. Premiata anche per il film Perez, l'attrice napoletana si cimenta adesso col cinema di genere. Vediamo il cast e la trama di Corporate Retreat.

Simona Tabasco in Corporate Retreat

Simona Tabasco reciterà in Corporate Retreat al fianco di attori come Rosanna Arquette, Lily Krug, Ashton Sanders e Alan Ruck. La storia dell'horror è descritta come un mix sanguinoso tra The Menu e Saw ed è incentrata su un gruppo di dirigenti d'azienda il cui viaggio di team-bonding si trasforma in una cruenta lotta per la sopravvivenza contro il vendicativo leader del resort. Le riprese inizieranno a giugno e la regia è di Aaron Fisher, che lo ha anche scritto insieme a Kerri Lee Romeo. Il produttore, Uri Singer della Passage Pictures, ha così commentato l'arrivo di Simona Tabasco nel cast. “Dopo aver visto l'elettrizzante performance di Simona in White Lotus, ci è subito apparso chiaro che è una star emergente. Siamo felicissimi del carisma e del talento che aggiunge al nostro cast".