Silent Night - Il silenzio della vendetta: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di John Woo

Il grande regista Jon Woo torna nei nostri cinema dal 30 novembre grazie a Plaion Pictures, con un film d'azione che ne mette in risalto lo straordinario talento visivo. Ecco delle immagini in anteprima esclusiva di Silent Night - Il silenzio della vendetta.

John Woo è tornato. Il grande regista cinese, l'uomo che tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila è stato definito l'autore più influente del mondo, torna nei cinema italiani grazie a Plaion Pictures dal 30 novembre con Silent Night - Il silenzio della vendetta, un nuovo film d'azione che esalta la sua maestria nel gestire corpi, movimento immagini.

Già, perché questo nuovo di John Woo è un film virtualmente muto, senza dialoghi, e che racconta la storia di un uomo (interpretato da Joel Kinnaman, che secondo quanto dichiarato da Woo ha compiuto in prima persona il 99% dei suoi stunt e ha realmente effettuato la trasformazione fisica cui il personaggio si sottopone nel film) che dopo essere stato vittima di un'aggressione che è costata la vita a sua figlia, mette in atto una vendetta attesa e minuziosamente preparata e pianificata.

Proprio relative alla preparazione di questa vendetta, che comporta ovviamente non solo un potenziamento sul piano del fisico, ma anche l'acquisizione di capacità particolari per quanto riguarda l'abilità al volante e quelle al poligono, sono queste nuove immagini di Silent Night, che vi presentiamo in anteprima esclusiva qui su Comingsoon.it.

Ecco una clip di Silent Night - Il silenzio della vendetta:



Silent Night - Il silenzio della vendetta: Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film di Jon Woo - HD