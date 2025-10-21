Silent Night, Deadly Night: ecco il trailer del reboot dello splatter del 1984

News Cinema

Silent Night, Deadly Night è un noto splatter del 1984, uscito in Italia col titolo di Natale di sangue e primo di un franchise. Adesso ne è stato realizzato un reboot e questo è il trailer ufficiale.

Silent Night, Bloody Night è uno slasher natalizio di Charles S. Seller Jr., uscito nel 1984 (l'unico doppiato in Italia col titolo Natale di sangue), che ha dato origine a ben 5 sequel - due dei quali diretti da Monte Hellman e Brian Yuzna - e al prossimo reboot di Mike P. Nelson, che arriverà nei cinema americani il 12 dicembre. In realtà un libero remake del primo film era già uscito nel 2012, si intitolava Silent Night e nel cast aveva Jamie King e Malcolm McDowell ed è stato l'unico, dopo i primi due capitoli, a essere distribuito al cinema. L'originale fu tolto di programmazione in seguito alle proteste di chi lo accusava di profanare le festività e il personaggio di Babbo Natale, poco dopo la sua uscita. Negli anni e in home video ha acquistato uno status di cult movie. Adesso appunto tocca a Mike P. Nelson cimentarsi col personaggio traumatizzato che si trasforma in un Santa Claus assassino e questo è il trailer originale del suo Silent Night, Deadly Night.

Silent Night, Deadly Night: il cast e la trama del reboot

Protagonisti del nuovo Silent Night, Deadly Night, sono Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown e David Tomlinson. Il regista ha promesso la presenza nella sua versione di molti omicidi con l'ascia, un classico della serie, ma sostiene di aver "re-immaginato" la storia, qualunque cosa intenda. Comunque il protagonista è ancora Billy Chapman, che da bambino assiste al brutale omicidio dei suoi la vigilia di Natale a opera di un uomo travestito da Santa Claus. Da adulto, ogni anno indossa il costume e va in giro a massacrare la gente spinto da un contorto senso di giustizia. L'originale aveva anche una suora sadica e molte delle pulsioni omicide di Billy erano legate al sesso, dopo che da bambino aveva assistito allo stupro e all'omicidio della madre, per cui molti dei suoi delitti avevano come oggetto coppie che facevano l'amore. Probabilmente oggi nessun genitore si scandalizzerà più e dunque la permanenza del film sugli schermi dipenderà solo da quanto verrà apprezzato dal pubblico.