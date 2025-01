Si cerca il nuovo Marty McFly: aperti a tutti i provini per il protagonista di Ritorno al futuro - Il musical

News Cinema

L'annuncio sui social di Bob Gale, co-creatore della trilogia di Ritorno al futuro, si rivolge a tutti, senza preclusione di etnia o nazionalità.

Dovreste ormai essere al corrente dell'esistenza di Ritorno al futuro in versione musical che da tre anni va in scena nel West End londinese all'Adelphi Theatre. Dal momento del debutto ci sono già stati i fisiologici avvicendamenti che uno spettacolo teatrale quotidiano di queste dimensioni richiede. Diversi attori si sono alternati interpretando i tanti personaggi in scena, dal bullo Biff Tannen al goffo George McFly, da Lorraine Baines a Jennifer Parker, dal preside Strickland al sindaco Goldie Wilson fino a, ovviamente, i due protagonisti Emmett "Doc" Brown e Marty McFly

Nel frattempo il Musical ha avuto un allestimento gemello sul territorio americano in quel di New York, a Broadway ovviamente, che ha lasciato Il Winter Garden Theatre ed è attualmente in tour negli Stati Uniti fino ad agosto, per poi catapultarsi a Sydney, in Australia, a settembre. Ma non è tutto, perché mentre ad aprile debutterà la versione nipponica a Tokyo (con cast giapponese, certo), quest'estate un allestimento del musical andrà in crociera sulla nave Star of the Seas della Royal Caribbean.

Back to the Future: la ricerca del nuovo Marty per il Musical

Sull'account Instagram di Back to the Future - The Musical, il co-creatore della saga cinematografica Bob Gale ha diramato l'appello. La ricerca del nuovo Marty McFly è aperta a tutti coloro che pensano di avere il talento vocale richiesto, anche senza una specifica formazione in questo ambito. I video dei candidati devono essere inviati attraverso il sito ufficiale backtothefuturemusical.com dove è possibile scaricare la partitura e la base musicale sulla quale cantare il brano It's Only a Matter of Time, uno dei tanti scritti appositamente per il musical. Compare anche la descrizione del personaggio, memorabilmente interpretato da Michael J. Fox nell'adorata trilogia, che tradotta in italiano recita così:

Marty McFly è il figlio di George McFly e Lorraine Baines-McFly, il nostro eroe adolescente di Ritorno al futuro - Il musical. Marty viaggia tra il passato e il futuro, incontrando i suoi genitori nella loro adolescenza, e fa in modo che suo padre stampi un bel bacio sua madre al ballo “Incanto sotto il mare” organizzato dal loro liceo.



Ha tra i 19 e 24 anni. Nerd ma carismatico, fanciullescamente attraente e irresistibilmente magnetico, è un giovane protagonista di statura NON ALTA, compresa tra i 163 e i 175 cm, ma che non teme le altezze. Gli servono buone e generose doti comiche per recitare accanto al suo magnificamente eccentrico mentore e inventore Doc Brown. Eccellente tenore rock (do di petto), a suo agio con il canto ad alta estenione vocale che non solo capisce il fraseggio del pop, ma adora cantarlo.



Questo è un ruolo da star. Marty McFly non è in scena per circa tre minuti nel corso nell'intero spettacolo. La maggior parte di quei minuti consiste in cambi di costume veloci e nel controllo degli oggetti di scena con cui deve destreggiarsi. È impegnativo, ma divertente. Oltre a guidare una Delorean a 88 miglia orarie, deve cantare le hit Johnny B. Goode e Power of Love. L'attore deve avere il massimo rispetto per il copione per poter essere la guida per il pubblico durante lo svolgimento della storia. Oh, un'istintiva capacità di fare mosse rock and roll sexy e divertenti è di grande aiuto.



Età scenica: 20 - 25 anni

Altezza: 163 - 175 cm

Sesso: apparenza maschile

Aspetto: qualsiasi

Qui sotto il video dell'annuncio di Bob Gale e più in basso la presentazione del cast dell'allestimento giapponese di Back to the Future - The Musical.