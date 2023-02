Shrek: rubata una statua dell'orco del peso di un quintale

News Cinema

Una statua del peso di 100 chili dell'orco verde Shrek è stata rubata in una cittadina della Pennsylvania chiamata Hatfield. La polizia non sa dove cercare e ha lanciato un appello tramite Twitter. E pensare che l'opera non era nemmeno un granché.

Non c’è limite alla follia umana, ormai non esiste nessun dubbio a riguardo. Prova ne è il furto di una statua del peso di 1 quintale di Shrek, l'orco verde un tempo targato Dreamworks che tanto ci ha divertito nei vari film che lo hanno visto protagonista. L’opera d’arte è in cemento e, nonostante sia vestita come Shrek e abbia il suo stesso colore, non somiglia molto al modello. Comunque qualcuno l'ha portata via, e il luogo del misfatto è un sentiero di Hatfield, una cittadina della Pennsylvania.

La polizia brancola nel buio

La polizia di Harfield ha subito dato l'allarme della scomparsa, chiedendo cortesemente al colpevole, attraverso un tweet, di rimettere al suo posto, possibilmente intatta, la statua di Shrek, che comunque è una testimonianza di affetto verso uno dei personaggi più simpatici dei film d’animazione del terzo millennio.

Hatfield Police are looking for this approximate 200lb cement SHREK SCULPTURE that went missing from his home on Mountain Rd. If you have any information, you are asked to call the department or return him in the condition you found him.



It's 200 POUNDS!! pic.twitter.com/3MEuNDJAN8 — Nick Aresco (@ArescoNick) February 2, 2023

Che succede con Shrek 5?

Il furto della statua di Shrek ci fa venire in mente che Shrek 5, che arriverebbe dopo Shrek e vissero felici e contenti, non è mai stato girato e che nell’immediato nessuno ha intenzione di farlo. Nel 2016 la Dreamworks ha cominciato a pensare a un nuovo film con protagonista l’orco verde, e nel 2017 la sceneggiatura era pronta, ma il progetto non è mai decollato. Di certo la pandemia non ha aiutato, ma, visto il successo de Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, è possibile che un’inedita avventura di Shrek, Fiona, Ciuchino, eccetera faccia davvero il botto, ovviamente in senso buono. Ma forse è troppo tardi. Nuovo film sì o nuovo film no, il monumento a Shrek dovrebbe comunque tornare laddove era stato messo.