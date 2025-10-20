Shelby Oaks - Il Covo del Male: in anteprima esclusiva trailer e poster italiani dell'atteso film horror
Al cinema dal 19 novembre grazie a Midnight Factory, uno dei film horror più chiacchierati e attesi degli ultimi mesi, che rielabora il found footage e lo mescola a una messa in scena terrificante e più tradizionale. Ecco in anteprima esclusiva il trailer e il poster italiani ufficiali di Shelby Oaks - Il covo del male.
Fan dell'horror, prestate attenzione: qui di seguito trovate in anteprima esclusiva trailer e poster italiani di uno dei titoli di genere più attesi dagli appassionati, Shelby Oaks - Il covo del male.
Presentato a festival internazionali come il Fantasia e FrightFest, dove ha conquistato il pubblico e la critica, il film mescola found footage e horror "tradizionale" per raccontare una storia basata sulla voglia di proporre un'esperienza di intenso terrore psicologico ma anche una profonda riflessione sulla perdita e l’ossessione.
La perdita in questione è quella vissuta dalla protagonista Mia (Camille Sullivan), la cui esistenza è stata stravolta dalla scomparsa della sorella Riley, avvenuta una decina di anni prima. Riley faceva parte dei Paranormal Paranoids, un gruppo di quattro youtuber ricercatori del paranormale, divenuti celebri online in seguito alla loro scomparsa e al successivo ritrovamento dei cadaveri dilanati di tre di loro. Riley era appunto la quarta, di cui non si è mai più saputo nulla. Decisa in ogni modo a ricostruire l’accaduto, anche quando la polizia sembra ormai sul punto di chiudere il caso, Mia sta per perdere le ultime speranze quando, un giorno, apre la porta di casa e si trova davanti un uomo che si toglie la vita sparandosi con una pistola. Nella mano l'uomo stringeva una vecchia videocassetta con scritto sopra il nome di Shelby Oaks, la cittadina abbandonata segnata da eventi inspiegabili su cui avevano indagato Riley e i suoi amici, e dove Mia si recherà per cercare di trovare delle risposte. Non è detto però che le risposte che troverà saranno rassicuranti.
Shelby Oaks - Il covo del male, che vedremo nei nostri cinema al 19 novembre grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, porta il marchio produttivo di Mike Flanagan e segna l'esordio alla regia di Chris Stuckmann, tra i più seguiti critici e content creator cinematografici al mondo. Sfruttando questa sua posizione di privilegio online per far partire il progett, Stuckmann aveva lanciato una campagna su Kickstarter che ha ricevuto riscontri da record, con oltre 14 mila partecipanti e 1,4 milioni di dollari raccolti. Per ringraziare a suo modo i sottoscrittori, nel poster del film ci sono,i nomi di tutte le singole persone che hanno contribuito: sono quelli che formano il disturbo video dell'inquietante primo piano di Riley che potete vedere qui sotto.
Quindi, ecco a voi trailer e poster italiani ufficiali di Shelby Oaks - Il covo del male: