She Came to Me: il divertente trailer della commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei

Aveva aperto il festival di Berlino She Came to Me, la commedia di Rebecca Miller con Anne Hathaway e Peter Dinklage. Ecco il trailer originale.

Vi presentiamo il trailer di She Came to Me, bizzarra e godibilissima commedia romantica di Rebecca Miller con tre interpreti d'eccezione: Peter Dinklage e le attrici premio Oscar Anne Hathaway e Marisa Tomei come non le avete mai viste. Il film ha aperto il festival di Berlino ed è stato apprezzatissimo dal pubblico. In America si prepara ad arrivare al cinema il 29 settembre e speriamo che prima o poi trovi anche la strada delle nostre sale.

She Came to Me: una bizzarra commedia romantica

Nel film Peter Dinklage è un compositore d'opere in crisi di ispirazione. Vive con la moglie, Patricia (Anne Hathaway), una psicanalista con la fissazione della pulizia. Cercando in giro un'ispirazione per la sua nuova opera nelle storie della gente che incontra, l'uomo fa la conoscenza di Katrina (Marisa Tomei), capitano di una chiatta, che ha un rapporto a dir poco complicato con gli uomini, visto che è una stalker. Lei lo seduce, diventa la musa dietro il suo nuovo successo e... il resto lo scopriremo vedendo il film, quando uscirà. Di sicuro un bel risultato per Rebecca Miller, moglie del "pensionato" Daniel Day Lewis e figlia del grande commediografo Arthur Miller, che però, a differenza sua, non si è mai cimentato con la commedia. Gli altri membri del cast di She Came to Me sono Evan Ellison, Joanna Kulig e Brian D'Arcy James.