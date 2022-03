Sharon Stone è la cattiva nel film DC Blue Beetle

News Cinema

Sarà Sharon Stone l'antagonista principale di Blue Beetle, nuovo capitolo del DC Extended Universe, in arrivo al cinema nel 2023 e interpretato dallo Xolo Maridueña di Cobra Kai.

Sharon Stone torna nel mondo DC, anzi nel DC Extended Universe, come villain ufficiale di Blue Beetle, il film che arriverà in sala nell'agosto 2023 ed è interpretato come sappiamo dallo Xolo Maridueña di Cobra Kai, nel ruolo del protagonista Jaime Reyes alias appunto Blue Beetle. Ma chi interpreterà Sharon Stone nel film? Qual è stata la sua precedente partecipazione a un cinecomic Warner Bros / DC?

Sharon Stone cattiva di Blue Beetle, nel ruolo di Victoria Kord

In Blue Beetle, adattamento Warner Bros. dell'omonimo fumetto DC nato nel 1939 e ideato da Charles Nicholas, Sharon Stone interpreterà Victoria Kord: non affrettatevi a cercarla in qualche wiki sui personaggi DC Comics, perché è un personaggio inedito creato appositamente per il lungometraggio di Angel Manuel Soto. L'annuncio della presenza di Sharon Stone è accompagnato dalla rivelazione di un villain invece di lungo corso, Carapax l'Uomo Indistruttibile, che sarà portato sullo schermo dal Raoul Max Trujillo di Mayans M.C. Pare comunque che sarà proprio Victoria Kord l'antagonista principale della storia.

Della trama non si conosce nulla, però va detto che il cognome "Kord" appare spesso nel fumetto, legato a un inventore che in uno dei cicli di vita del personaggio è stato l'identità segreta di Blue Beetle. Il film tuttavia sceglie come protagonista Jaime Reyes, quindi l'ultima incarnazione del supereroe risalente al 2006. Ha comunque un legame storico con i suoi predecessori: i suoi poteri derivano dallo scarabeo magico consegnato proprio dal precedente "Blue Beetle" Ted Kord al Mago Shazam. Per alterne vicende lo scarabeo è stato raccolto a El Paso in Texas proprio da Jaime.

Nel resto del cast di Blue Beetle, a decisa trazione latina, ci sono Harvey Guillén, Belissa Escobedo e Bruna Marquezine.

Sharon Stone torna quindi nei cinecomic, a quasi vent'anni di distanza dal Catwoman con Halle Berry, dove peraltro vestiva sempre i panni della cattiva della situazione, una folle industriale che mirava a immettere sul mercato una crema di bellezza dagli allucinanti effetti collaterali...