L'assistente di volo: Sharon Stone interpreterà un ruolo prominente nella stagione 2

In attesa dei nuovi episodi, la prima stagione della serie tv di successo è disponibile in streaming in Italia su NOW.

Sharon Stone è salita a bordo di quella giostra impazzita che è L'assistente di volo. L'attrice nominata all’Oscar si è unita al cast del dramedy di HBO Max con un importante ruolo ricorrente nella seconda stagione, che ricordiamo si lascerà alle spalle il romanzo di Chris Bohjalian da cui è tratto per addentrarsi in una storia tutta sua.

L'assistente di volo 2: Il ruolo di Sharon Stone

Non nuova al piccolo schermo, vista in passato in Agent X, Mosaic e nella più recente Ratched, secondo Deadline Stone interpreterà Lisa Bowden, la madre estraniata di quel casino vivente che è la protagonista Cassie Bowden (Kaley Cuoco, nominata all'Emmy per questo ruolo). Dopo una vita passata ad affrontare l'alcolismo della figlia, vedendo il loro rapporto sempre più compromesso giorno dopo giorno, Lisa non ha più a disposizione pazienza o buona volontà.

Una versione più giovane del personaggio era apparsa brevemente nel sesto episodio della prima stagione, in un flashback dell'infanzia di Cassie, interpretata da Morgan Hallett. Nell'annunciare il casting, Cuoco ha condiviso su Instragram uno scatto che la ritrae con la nuova aggiunta al cast, accompagnato da queste parole: "Bene, posso finalmente condividere questa notizia... Ciao mamma, ti voglio bene. Seriamente, che vita sto vivendo?!"

La trama della stagione 2

Quando rivedremo Cassie nella stagione 2 de L'assistente di volo, scopriremo che molte cose sono cambiate nella sua vita. Ora vive a Los Angeles, è sobria, e nel suo tempo libero lavora come risorsa della CIA. Sfortunatamente, la storia ha la terribile abitudine di ripetersi e quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

Gran parte degli attori coinvolti nel ciclo inaugurale tornerà nei nuovi episodi, inclusi Zosia Mamet (interprete di Annie Mouradian), T.R. Knight (Davey Bowden), Rosie Perez (Megan Briscoe) e Griffin Matthews (Shane Evans). A questi si aggiungeranno molti volti nuovi. Mo McRae (Sons of Anarchy) interpreterà Benjamin Berry, un agente della CIA che potrebbe avere la cattiva abitudine di interessarsi un po' troppo alle sue risorse; Callie Hernandez (Soundtrack) sarà Gabrielle Diaz, una cacciatrice di taglie irascibile e calcolatrice i cui problemi di controllo degli impulsi spesso ostacolano il suo lavoro; mentre JJ Soria (Animal Kingdom) vestirà i panni di Esteban Diaz, il partner e innamorato di Gabrielle che cerca di rimanere equilibrato e concentrato sul lavoro ma spesso si scalda tanto quanto la sua fidanzata. Ruoli ricorrenti i cui dettagli non sono stati resi noti saranno interpretati poi da Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse).