Shark Warning: il trailer del nuovo film della Asylum su uno squalo assassino

Puntuali come ogni estate, arrivano i film sugli squali mangiauomini dotati di malvagia volontà di nuocere. La Asylum ci riprova, dopo i demenziali Sharknado, con Shark Warning. Ecco il trailer.

D'estate torna l'incubo squali, al cinema mai passato. Ecco dunque che l'Asylum fa leva sul fascino di queste creature demonizzate con la sua ultima creazione, Shark Warning. Nella realtà gli attacchi letali degli squali ai danni dell'uomo sono pochissimi: si parla di 15 all'anno (dati del 2023) contro 20 morti causate dai cavalli e 22 dalle mucche (sic), a parte i coccodrilli che ingurgitano annualmente circa 1000 persone. L'attacco dello squalo, che viene definito provocato, non è mai rivolto contro l'uomo volontariamente, visto che questi animali non se ne cibano. Senza contare che sono poche le specie che lo attaccano. Ovviamente, il nostro immaginario è colpito dall'idea di una creatura gigantesca in grado di mangiare un uomo vivo, o almeno di provocargli mutilazioni importanti. Il cinema in questa nostra paura ancestrale e spesso irrazionale (quanti di noi nuotano o fanno surf in mari in cui nuotano queste creature effettivamente pericolose?) ci sguazza, e dopo il seminale Lo squalo di Steven Spielberg, nel 1975, si sono moltiplicati i film che l'hanno emulato e copiato (male). Come questo Shark Warning, appunto, che viene nientemeno che dalla Asylum: stavolta, invece del trash di centinaia di squali assassini risucchiati da tornado spaventosi e gettati sulla terra a divorare i passanti, gli eroi della vicenda ne affrontano uno solo, ma bello cattivo, in quello che è un evidente rip-off de Lo squalo, o una versione per poveri. Questo è il trailer.

Shark Warning: la trama e il cast

Come ne Lo Squalo (e in Piranha, che ne è stato il primo, eccellente rip-off), anche in Shark Warning tutto parte dall'avidità umana, per cui i soliti spietati affaristi non vogliono rivelare a potenziali clienti, turisti e villeggianti, che c'è un pericolo mortale nell'acqua. La sinossi del film è elementare: "Dopo 20 anni, un uomo ritorna nella cittadina dove suo fratello è stato ucciso da uno squalo. Quando si ripresenta e uccide di nuovo, l'uomo decide di cacciare il predatore". E lo fa da una barchetta, insieme a due compagni di (s)ventura, tra cui una ragazza. L'eroe riconosce subito che il mostro è lo stesso che ha ucciso suo fratello. Scritto da Ryan Ebert e diretto da Jimmy Gadd, Shark Warning è interpretato da David Chokachi, Andrew J. Katers e Angela Cole e uscirà in cinema selezionati in Nordamerica il 26 luglio, dopo di che approderà in video dove tutti presto potrete vederlo, se amate il genere.