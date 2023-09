Shark 2, in streaming gratis i primi 10 minuti del film con Jason Statham, per l'uscita digitale

News Cinema

L'action Shark 2 - L'abisso con Jason Statham è disponibile in acquisto e noleggio digitale, così la Warner Bros. ha deciso di scaldare gli appassionati dei monster movie con i primi 10 minuti del film, visionabili gratuitamente su YouTube.

Siete pronti a un nuovo scontro con un gigantesco squalo, anzi un megalodonte arrabbiatissimo? Se siete titubanti, la Warner Bros. ha appena piazzato online su YouTube in streaming gratuito i primi 10 minuti del sequel con Jason Statham, un bell'incasso al botteghino di quest'estate. Se vi piacerà quello che vedrete, il lungometraggio è già disponibile in acquisto e/o noleggio sui principali store digitali.





Shark 2 - L'abisso, il ritorno di Jason Statham contro il megalodonte