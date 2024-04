Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli 2, Simu Liu rassicura i fan: "È ancora previsto"

News Cinema

Ancora una volta è Simu Liu a rompere il silenzio in merito al sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ancora nel limbo.

Il pubblico attende da anni aggiornamenti concreti in merito a Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Simu Liu ha sempre alimentato la fiamma della speranza in questa fase di limbo. Ancora una volta, è stato proprio l’attore protagonista a rincuorare i fan, precisando che il sequel prima o poi prenderà vita sotto ai loro occhi. Il primo capitolo, distribuito in sala nel 2021, ha introdotto un nuovo personaggio eroico nell’universo Marvel esperto di arti marziali e, durante la scena post-credit, ha lanciato uno spunto interessante per il futuro di Shang-Chi nell’attuale MCU per merito di Wong (interpretato da Benedict Wong). Diretto da Destin Daniel Cretton, il primo capitolo è piaciuto al pubblico soddisfacendo anche l’interesse al botteghino con un risultato di 430 milioni di dollari in tutto il mondo (nonostante la pandemia). Allora cos’è successo nel mezzo? Dov’è finito il sequel di Shang-Chi? Ancora una volta è Simu Liu a riaffrontare l’argomento, spezzando una lancia a favore del progetto ancora indefinito in casa Marvel.



Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Simu Liu rincuora i fan in attesa del sequel

Il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato annunciato ufficialmente da parte dei Marvel Studios nel dicembre 2021, a seguito del successo al botteghino del primo capitolo con protagonista Simu Liu. All’epoca, il regista aveva firmato un accordo per occuparsi del progetto (sia come regista che come scrittore) e lavorare anche ad altri progetti destinati alla piattaforma di Disney+ inclusa la serie TV su Wonder Man in fase di lavorazione. Cretton, però, negli ultimi anni ha anche supportato la realizzazione di altri film come il live action di Naruto. Era stato anche assegnato ad Avengers 5, ma qualche mese fa è stato comunicato che il regista non avrebbe lavorato al quinto capitolo sui Vendicatori. Cosa ne è stato, dunque, di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli 2? Simu Liu ha risposto alla domanda posta da un fan via Threads, secondo il quale “non vi è stato alcuno sforzo da parte degli Studios per avviare le riprese del sequel o addirittura includere il personaggio in altri film Marvel”. La risposta di Simu Liu è stata alquanto breve, ma ha riacceso la speranza. L’attore, infatti, ha voluto rinnovare una promessa ai suoi fan:

Vi garantisco che è ancora previsto.

Del sequel sappiamo soltanto che Destin Daniel Cretton si occuperà ancora una volta della regia, così come Simu Liu riprenderà il ruolo da protagonista. L’attore, nel 2023, ha commentato l’indecisione dietro il progetto come riporta ComicBook:

Mi è stato detto che Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli 2 avrebbe seguito Avengers, ma la cosa continua ad essere rinviata a causa di circostanze indipendenti dal mio controllo. Spero di avere presto notizie più concrete da condividere.

Circa un mese fa, invece, l’esperto di scoop Daniel Ricthman ha suggerito alcuni aggiornamenti in merito al progetto, a partire dal possibile titolo assegnato al sequel quale Shang-Chi and the Wreckage of Time, che dovrebbe avviare la produzione entro il prossimo anno. In più, a detta di Ritchman, il sequel dovrebbe includere dei viaggi nel tempo e anche un altro personaggio dei Defenders, quale Iron Fist, interpretato in precedenza da Finn Jones nell’omonima Serie TV distribuita via Netflix. Il suo coinvolgimento è reso possibile anche dal revival di Daredevil: Born Again in fase di realizzazione per Disney+. Si vocifera da tempo che anche altri personaggi come Jessica Jones potrebbero prendere parte al MCU, quindi anche il ritorno di Danny Rand appare potenzialmente realistico.