Shakespeare incontra i videogame: ecco il trailer di Grand Theft Hamlet

News Cinema

Presentato in tantissimi festival internazionali, quello diretto da Pinny Grylls e Sam Crane è un documentario assai bizzarro su due attori che hanno allestito l'Amleto nel mondo virtuale di Grand Theft Auto.

Siamo nell'Inghilterra del 2021, epoca di lockdown. I teatri sono chiusi. Due amici, due attori che sono rimasti quindi senza lavoro, passano il tempo giocando online a Grand Theft Auto.

Un giorno, mentre stanno giocando, passano (i loro avatar, intendiamo) di fronte a un teatro di quel mondo virtuale, e subito si accende la scintilla di un'idea: perché non allestire una rappresentazione del dramma più famoso della storia, l'"Amleto" di Shakespeare, dentro il mondo di GTA? Certo, quel mondo lì non pare molto interessato a Shakespeare, non è forse così incline alla bellezza del teatro, eppure...

La storia che abbiamo sintetizzato in queste poche righe è vera, realmente accaduta, e a raccontarla è uno dei documentari più bizzarri e premiati visti nel giro dei festival internazionali di quest'anno (in Italia il film è passato a Roma prima, e a Trieste poi): si intitola Grand Theft Hamlet, ed è stato anche lui ovviamente tutto realizzato dentro i mondi di Grand Theft Auto Online.

A dirigerlo a quattro mani sono stati Pinny Grylls e Sam Crane, lei regista, lui attore (uno dei due che hanno avuto l'idea di cui sopra), coppia anche nella vita.

Ecco come si parla del film sul suo sito ufficiale:



Questo documentario è girato interamente all'interno del mondo di Grand Theft Auto. È innovativo e necessario, soprattutto in un'epoca in cui sempre più spesso le nostre vite (persino un artefatto culturale antico come il teatro dal vivo) si spostano online. Il documentario si chiede cosa sia questo spazio. Come lo usiamo ora e cos'altro è possibile fare al suo interno? Possiamo trasportare questa storia antica all'interno di una storia nuova? E avrà ancora senso? Il potenziale cinematografico di Los Santos è immediatamente evidente, con il suo paesaggio urbano scintillante e incredibilmente dettagliato e la campagna circostante, la resa a raggiera della luce, i sistemi meteorologici in continua evoluzione e l'intricato sound design. Utilizzando la fotocamera del telefono del gioco siamo riusciti a ottenere primi piani intimi e panoramiche cinematografiche sui paesaggi, consentendo un linguaggio visivo più cinematografico e momenti di pathos, emozione e lirismo all'interno del caos e della violenza di questo paese inesplorato.

Dopo aver girato il mondo coi festival, Grand Theft Hamlet si prepara a uscire nelle sale americane distribuito da MUBI. Non è chiaro ancora se MUBI lo distribuirà sulla sua piattaforma streaming anche nel nostro paese, ma speriamo di sì. Intanto, in attesa di sapere, e di vedere, ecco qui il trailer ufficiale di Grand Theft Hamlet.