Sesso, tradimento e morte per Elizabeth Hurley nel trailer di Strictly Confidential

News Cinema

L'attrice e modella inglese, alle soglie dei 60 anni, recita nel ruolo di una spietata seduttrice in un thriller erotico scritto e diretto da... suo figlio, Damien Hurley. Ecco trama e trailer di Strictly Confidential.

Elizabeth Hurley, attrice e modella, popolarissima a cavallo del cambio di millennio (e non solo per la lunga relazione con Hugh Grant), ancora in formissima alla soglia dei 60 anni, non è stata presentissima al cinema negli ultimi anni.

Ora sta per tornarci con un film che la vede nel ruolo di una spietata seduttrice, e che è stato scritto e diretto dal giovane figlio Damien, avuto nel 2002 dal miliardario americano Steve Bing, che però si rifiutò di riconoscere il bambino sostenendo non fosse suo (venne sbugiardato in seguito dalla prova del DNA).

Il film si intitola Strictly Confidential, esordio nel lungo di Damien, che conta tra i suoi padrini lo stesso Hugh Grant e Elton John.

La trama è quella di una ragazza di nome Mia (interpretata da Georgia Lock) che, in occasione dell'anniversario del suicidio della sua miglior amica Rebecca (Lauren McQueen), torna nel paradiso caraibico che le aveva ospitate nei loro utili giorni insieme. Lì, mentre Mia cerca di comprendere i misteri che ancora circondano la morta dell'amica, si risvegliano antiche passioni, nuovi segreti vengono svelati e Mia viene trascinanta sempre più profondamente in un mondo fatto di sesso, tradimento e morte.

Insomma, avrete forse capito che non è esattamente il genere di film che di solito un figlio decide di far interpretare alla madre, specie se le scene che la vedono protagonista sono quelle che vedete in questo primo trailer ufficiale di Strictly Confidential, che debutta negli USA il 5 aprile in sale selezionate e in streaming.