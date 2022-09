Sergio Castellitto è un Boccaccio in stile Virgilio nel Dante di Pupi Avati: la nostra videointervista

News Cinema

Il Dante di Pupi Avati, che debutta nei cinema italiani il 29 settembre, vede l'attore italiano nei panni di Giovanni Boccaccio, ammiratore e filologo dantiano attraverso il cui viaggio ci viene raccontato il Sommo Poeta. Ecco la nostra intervista video a Sergio Castellitto.

Nel Dante di Pupi Avati, il film che arriva nei cinema il 29 settembre distribuito da 01 Distribution, c'è un Virgilio. Non letteralmente, poiché quello di Avati non è un film che racconti direttamente la Divina Commedia, ma almeno in modo figurato sì. E il Virgilio del Dante di Avati è, non poteva essere altrimenti, un altro grande poeta: Giovanni Boccaccio, che Avati ha voluto interpretato da Sergio Castellitto.

Il film di Avati, infatti, racconta la vita di Dante, la sua biografia, e come questa biografia si sia riflessa poi nella sua attività letteraria, a partire da un viaggio che nel settembre 1350, con Dante morto da trent'anni, in esilio, Boccaccio, ardente ammiratore dell'Alighieri, intraprese per portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico per quell'esilio, da parte della città di Firenze, alla figlia del poeta, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi.

È attraverso un vero e proprio pellegrinaggio attraverso i luoghi dell'esilio dantesco che il Boccaccio, e noi con lui, ripercorre la tumultuosa vita di Dante Alighieri, la sua vicenda umana, segnata dal grande amore per Beatrice Portinari, certo, ma anche dalla guerra, dai tentativi di partecipare attivamente alla politica fiorentina dell'epoca, e, appunto, dal lungo e doloroso esilio che ne conseguì.

Di questo, e di molto altro, abbiamo parlato con Sergio Castellitto in occasione della presentazione di Dante alla stampa, e questo è quello che l'attore ci ha raccontato.

Ecco la nostra intervista video a Sergio Castellitto, il Giovanni Boccaccio del Dante di Pupi Avati:



Dante: La nostra Intervista Esclusiva a Sergio Castellitto- HD