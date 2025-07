Sentimental Value: il trailer ufficiale americano del film di Joachim Trier premiato a Cannes

News Cinema

Renate Reinsve e Stellan Skarsgård, affiancati da Elle Fanning e altri attori, sono i protagonisti di questo bel dramma familiare che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes di pochi mesi fa. Ecco trailer e trama di Sentimental Value, nuovo film di Joachim Trier.

Dopo il grande successo di La persona peggiore del mondo, tornano Joachim Trier (regista) e Renate Reinsve (protagonista): il loro nuovo film si intitola Sentimental Value ed è stato presentato in concorso al Festival di Cannes pochi mesi fa, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria.

Sentimental Value è un dramma familiare, un film sulle ferite del passato, su una possibile riconciliazione, su una seconda chance che non è mai troppo tardi per avere, ma è anche un film sul cinema, sulla recitazione, e su come questi possano fungere da terapia.

Reinsve è Nora, un'affermata attrice teatrale non proprio equilibratissima; un gigantesco Stellan Skarsgård è Gustav, suo padre, famoso regista che ha a lungo trascurato la famiglia per il lavoro, che alla morte della madre di Nora e di sua sorella Agnes torna a bussare alla loro porta nel tentativo di ricostruire un rapporto. Non solo: Gustav vorrebbe che Nora recitasse nel ruolo della protagonista nel suo nuovo film.

Lei rifiuta, Gustav la sostituisce con un'attrice americana (Elle Fanning) ma le cose non finiscono qui.

Come abbiamo scritto nella recensione del film, Trier riempie il suo film di fantasmi bergmaniani, alza l'asticella del suo cinema dal punto di vista forma e narrativo, e se a volte forse sembra voler esibire troppo, ha dalla sua un cast in forma straordinaria al servizio di una grande scrittura.

Sentimental Value non ha ancora una data di uscita ufficiale in Italia, dove verrà distribuito da Teodora in collaborazione con Lucky Red, ma è presumibile pensare che lo vedremo in autunno come negli Stati Uniti, dove debutterà il 7 novembre.

Questo qui di seguito è il trailer ufficiale del film realizzato dalla distribuzione americana, che è la lanciatissima NEON.

Sentimental Value: il trailer e il poster