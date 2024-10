Send Help: per il ritorno di Sam Raimi all'horror in trattative Rachel McAdams

News Cinema

Dopo essere apparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia, Rachel McAdams tornerà a lavorare con Sam Raimi per un horror, intitolato Send Help. Cosa si sa del progetto.

Anche se si parla di Sam Raimi per la regia di un terzo Doctor Strange, quello che più interessa i suoi ammiratori della prima ora è un ritorno del regista all'horror, che a quanto pare ci sarà, ben 15 anni dopo Drag Me to Hell. Il film si intitola Send Help e la protagonista sarà probabilmente Rachel McAdams, che ha lavorato con Raimi nel primo capitolo del suddetto cinecomic e che è attualmente in trattative per interpretarlo. Vediamo cosa riporta Deadline Hollywood in proposito.

Send Help: il nuovo horror di Sam Raimi

Send Help sarà realizzato per i 20th Century Studios ed è stato scritto da Damian Shannon e Mark Swift che a parte Baywatch, hanno due precedenti nel genere horror. Deadline parla del film, dopo aver precisato che Rachel McAdams è ancora nelle prime fasi esplorative della trattativa, senza conferme ufficiali, così: "presentato come un horror/thriller ambientato su un'isola, con una storia a metà tra l'adattamento di King di Rob Reiner, Misery non deve morire, e il classico di Robert Zemeckis Castaway". Il che, va detto, non chiarisce molto da che parte si andrà a parare e se ci sia un'unica protagonista femminile che, a giudicare dal titolo e dall'accenno all'isola deserta, sarà una naufraga che ha molto bisogno di aiuto. Comunque sia, noi riponiamo piena fiducia nel progetto e non vediamo l'ora di saperne di più.