Selena Gomez produce il remake di Una donna in carriera

Sempre più lanciata, non solo come attrice ma anche come produttrice, Selena Gomez sta preparando un remake del film con Melanie Griffith e Harrison Ford, Una donna in carriera. Quello che sappiamo finora.

Selena Gomez è in un periodo davvero felice della sua vita professionale, come attrice e produttrice (nonché attivista, modella e volto ufficiale di Sephora). Bravissima al fianco di Steve Martin e Martin Short nella spassosa serie mystery Only Murders in the Building, sta adesso sviluppando un remake della commedia di Mike Nichols del 1988 Una donna in carriera, che, stando alle ultime notizie, non interpreterà, almeno nel ruolo principale.

Una donna in carriera e il remake prodotto da Selena Gomez

Una donna in carriera uscì nel 1988, diretto dal regista de Il Laureato, Mike Nichols, e interpretato da Melanie Griffith, Sigourney Weaver e Harrison Ford. La versione prodotta da Selena Gomez (sembra sempre per Hulu, la casa di Only Murders in the Building) avrà probabilmente un'ambientazione latinoamericana, visto che al lavoro sull'adattamento della sceneggiatura c'è Ilana Peña. L'originale, per chi non lo avesse visto, racconta di una segretaria (Griffith) che in assenza del suo prepotente e disonesto capo, (Weaver), costretta a letto per un incidente, fa credere di avere il suo ruolo, dopo che questa le ha rubato un'idea vincente. Inesperta nel ruolo, con l'aiuto del dirigente di un'altra società (Ford), che ignora sia il fidanzato della sua boss, riesce alla fine ad ottenere il giusto riconoscimento per le sue intuizioni e, ciliegina sulla torta, anche l'amore. Una donna in carriera venne candidato a sei Oscar e fu un grande successo al box office.