Sei fratelli in cerca di una famiglia: intervista a Gabriel Montesi e Adriano Giannini

Alla morte del padre Sei fratelli si ritrovano per sviscerare rancori e silenzi in un rapporto spesso complicato, con tanto di sorprese spiazzanti e opinioni ben diverse sul patriarca. Video intervista a Adriano Giannini e Gabriel Montesi.

Fratelli e sorelle, legati da un sentimento ma anche dal rancore. I rapporti di ostilità sopita e manifesta sono al centro di Sei fratelli, storia corale di una famiglia che si ritrova alla morte del patriarca sospesa fra dramma e commedia e diretta da Simone Godano. Non mancano le sorprese, come sorelle di cui si ignorava l'esistenza, in questo film in sala per 01 distribution e scritto da Luca Infascelli insieme al regista.

Ambientato a Bordeaux, mette a confronto i sei fratelli del titolo, con madri diversi e non tutti figli biologici. Una famiglia allargata che ben rappresenta la società di oggi, senza smentire i rapporti complicati all'interno di ogni nucleo famigliare. Per la prima volta sono tutti insieme e ne abbiamo parlato con due di loro, Gabriel Montesi e Adriano Giannini, in questa video intervista.