Security, video intervista ai protagonisti del thriller Sky Original

Forte dei Marmi fuori stagione è l'ambientazione del thriller Security, primo film italiano per il regista di Serendipity, Peter Chelsom. Intervista video ai protagonisti, Silvio Muccino, Maya Sansa, Valeria Bilello e Ludovica Martino.

L'ossessione per la sicurezza, in una località piena di ville ormai diventate fortezze. Siamo al mare in inverno, a Forte dei Marmi, dove è ambientato il primo thriller Sky Original, dal titolo Security, appena arrivato su Sky Cinema e NOW. Esordio in Italia e in italiano per Peter Chelsom, britannico attivo da molti anni a Hollywood, dove ha diretto film come Serendipity e Shall We Dance?, ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano.

Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti, ascoltiamo in queste video interviste Silvio Muccino, Ludovica Martino, Maya Sansa e Valeria Bilello.

Security: La nostra intervista a Silvio Muccino e Ludovica Martino - HD