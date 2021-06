Security, il sogno italiano: intervista a Peter Chelsom e Marco D'Amore

News Cinema

Il primo thriller Sky Original, Security ci conduce in una località di élite balneare fuori stagione. Video intervista al regista Peter Chelsom, al primo film italiano, e al protagonista Marco D'Amore.

Dopo molti anni a pochi chilometri di distanza, sulle Alpi Apuane, il regista britannico Peter Chelsom, da anni a Hollywood dove ha diretto film come Serendipity, scavalca i monti per arrivare negli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi, dove è ambientato il suo primo film italiano, Security. Una produzione Sky Original, un thriller, è l'adattamento fuori stagione e fuori dai confini statunitensi dell'omonimo romanzo di Stephen Amidon, già autore de Il capitale umano. Il film è disponibile per la visione su NOW e Sky Cinema on demand.

Ascoltiamo direttamente dalla spiaggia della Versilia, Peter Chelsom, regista di Security, insieme al protagonista, Marco D'Amore.