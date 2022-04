Secret Team 355: in anteprima esclusiva, ecco il poster italiano ufficiale dello spy thriller con Jessica Chastain

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 12 maggio il film d'azione tutto al femminile che, al fianco della vincitrice del premio Oscar 2022 Jessica Chastain mette colleghe come Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz e Bingbing Fan. In anteprima esclusiva vi presentiamo il poster italiano ufficiale di Secret Team 355.