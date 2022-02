Sean Penn è in Ucraina per documentare la guerra e il Paese gli esprime gratitudine

News Cinema

Da sempre impegnato, Sean Penn rischia la vita per raccontare la guerra nell'Ucraina sotto attacco in un documentario. Il governo in una dichiarazione ufficiale gli esprime la sua gratitudine.

In un momento in cui siamo tutti preoccupatissimi e in tensione per l'improvviso aprirsi del fronte di guerra in Ucraina e per le sue imprevedibili conseguenze sul resto dell'Europa, Sean Penn dimostra ancora una volta di che pasta è fatto e, come i registi famosi che durante il secondo conflitto mondiale hanno documentato quello che accadeva al fronte, si trova nel Paese per girare un film documentario per i Vice Studios e offrire la testimonianza di quello che sta accadendo mentre l'attacco russo è in corso.

Sean Penn e l'Ucraina

La notizia della presenza di Sean Penn in zona di guerra è stata confermata dalla produzione e l'account ufficiale Facebook del Presidente dell'Ucraina ha rilasciato ieri una dichiarazione ufficiale in lode dell'attore premio Oscar e regista che, tradotta, dice:

Il regista è venuto a Kiev specificamente per registrare tutti gli eventi che stanno attualmente accadendo in Ucraina e per dire al mondo la verita sull'invasione russa del nostro paese. Sean Penn è tra coloro che supportano l'Ucraina oggi. Il nostro paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà.

Sean Penn si era già recato in Ucraina nel novembre del 2021 in preparazione per il film e ieri ha incontrato ieri il Presidente, ha partecipato a una conferenza stampa e ha parlato con giornalisti e soldati. La dichiarazione ufficiale continua:

Sean Penn dimostra il coraggio che molti altri, inclusi i politici occidentali, non hanno. Più persone come lui abbiamo nel nostro paese adesso, vero amici dell'Ucraina, che sostengono la nostra lotta per la libertà, prima sarà possibile fermare questo sleale attacco.

L'impegno civile e umanitario di Sean Penn negli anni

Penn non è nuovo a questo tipo di impegno: lo ricorderete tutti ad Haiti dopo il terremoto che nel 2010 devastò l'isola e che è al centro del documentario Citizen Penn o ancora prima, nel 2005, dopo l'uragano Kathrina a New Orleans. L'associazione no profit da lui fondata dopo l'emergenza ad Haiti, Community Organized Relief Effort (CORE) è stata molto attiva anche durante la pandemia di covid-19 negli Stati Uniti. Come attore Sean Penn riesce ancora a divertirsi, come vedremo in Licorice Pizza, ma come uomo ha ben presente la poesia di John Donne, che Ernest Hemingway mette ad epigrafe del suo romanzo sulla guerra di Spagna, "Per chi suona la campana" e che vi riportiamo qua sotto. Il nostro pensiero va a tutte le innocenti vittime civili di queste guerre insensate e al coraggio di persone come lui.

Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te.

