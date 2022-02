Scream: via libera al sequel con la stessa squadra!

News Cinema

Con più di 100 milioni di dollari al box office mondiale, Spyglass e Paramount, che ha riportato sullo schermo Ghostface omaggiando il suo creatore Wes Craven, hanno ufficializzato il nuovo sequel di Scream.

In Italia non ha ancora raggiunto il milione di euro, ma in tutto il mondo Scream, costato 24 milioni di dollari, ha superato quota 100 milioni ed è stato accolto con unanime apprezzamento dal pubblico e dalla critica. Per questo Spyglass Entertainment e Paramount non hanno perso tempo e hanno dato ufficialmente il via libera ad un nuovo film della serie. Squadra che vince non si cambia, dunque al timone ci saranno ancora Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre James Vanderbilt e Guy Busick scriveranno anche questa sceneggiatura. Kevin Williamson, creatore della serie con Wes Craven 25 anni fa, sarà di nuovo produttore esecutivo. E le riprese, a quanto pare, si svolgeranno la prossima estate

Le reazioni all'annuncio del prossimo episodio della saga di Scream

La dichiarazione congiunta delle due case di produzione dice: "Siamo enormemente grati ai fan in tutto il mondo che hanno accolto con entusiasmo il nostro film. Non vediamo l'ora che il pubblico possa vedere quello che Radio Silence (il collettivo a cui appartengono i registi, ndr), gli autori Jamie & Guy e Project X (produttori, ndr) hanno in serbo per la nostra famiglia di Woodsboro". . Qua sotto trovate gli entusiasti commenti dei registi alla notizia, mentre gli sceneggiatori in una dichiarazione congiunta hanno scritto: "È proprio vero? Poter collaborare ancora una volta coi nostri amici sul prossimo episodio della storia di Scream è più di quanto avremmo mai sperato. Siamo sopraffatti dal poter continuare a giocare nel parco giochi che Kevin e Wes hanno creato. È, come direbbe Ghostface, un onore".

So damn excited for what's to come. SCREAM TEAM ASSEMBLE!!!!!!! https://t.co/GW6Rwd8y2B — Tyler Gillett (@TylerGillett) February 3, 2022

Thank you all for going to see the new #Scream! Let’s do it again! https://t.co/BFo3h6BXZl — Matt Bettinelli-Olpin (@BettinelliOlpin) February 3, 2022

Non resta che aspettare dunque, per ritrovare (quasi) tutti i personaggi ad affrontare con ironia, metacinema e splatter la prossima incarnazione di Ghostface.