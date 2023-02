Scream VI: Jenna Ortega e gli altri interpreti nei poster dei personaggi

News Cinema

Aspettanto il 9 marzo, il giorno in cui il sesto film della saga di Scream debutterà nei cinema italiani, ecco arrivare i character poster con tutti i cinque protagonisti principali.

Cresce l'attesa per il debutto nei cinema di Scream VI, previsto in Italia per il 9 marzo. Dopo lo spot del Super Bowl che vi abbiamo mostrato ieri, la strategia per tenere viva l'attenzione di noialtri appassionati di horror prevede oggi la diffusione dei poster dedicati ai cinque personaggi centrali del film (escluso Ghostface, ovvio). Ve li mostriamo qui di seguito.

Scream VI: il character poster di Jenna Ortega ("Tara Carpenter")

Scream VI: il character poster di Melissa Barrera ("Sam Carpenter")

Scream VI: il character poster di Jasmin Savoy Brown ("Mindy Meeks-Martin")

Scream VI: il character poster di Mason Gooding ("Chad Meeks-Martin")

Scream VI: il character poster di Hayden Panettiere ("Kirby Reed")

Ecco qui di seguito, invece, trailer e trama ufficiali di Scream VI:



Scream VI: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD