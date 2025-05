Scorsese produrrà un film con l'ultima intervista a Papa Francesco

News Cinema

Mentre si parla di un possibile nuovo progetto su Gesù Martin Scorsese presenterà un nuovo progetto atteso come produttore che conterrà l'ultima intervista realizzata con Papa Francesco. Tutti i dettagli.

Negli ultimi anni ha instaurato un rapporto che si potrebbe definire di amicizia con Papa Francesco. Come vi abbiamo anticipato, ha avuto parole di sincero e commosso ricordo per la scomparsa del Santo padre, oltre ad avere sempre in mente un possibile nuovo progetto sulla figurà di Gesù, già raccontata ne L'ultima tentazione di Cristo. Ma non finisce qui, per Martin Scorsese, che ha annunciato un documentario, Aldeas - A New Story, che racconterà il lavoro quotidiano di una organizzazione no-profit, Scholas Occurrentes, fondata in prima persona dal papa appena scomparso nel 2013 con l'intento di promuovere la "cultura dell'incontro", per avvicinare i giovani di tutto il mondo.

Un film molto atteso, quantomeno perché conterrà "l'ultima intervista approfondita del Pontefice", una conversazione con Scorsese stesso. Proprio la realizzazione di prodotti audiovisivi rappresenta una delle attività dell'organizzazione, fra cui per l'appunto Aldeas. Verranno raccontati giovani dall'Indonesia, dal Gambia e dall'Italia occupati nel programma e nella realizzazione di cortometraggi.

Secondo i produttori, Aldeas Scholas Film e Sikelia Productions di Scorsese, il film sarà una "testimonianza della convinzione duratura che la creatività non è solo un mezzo di espressione, ma anche una via verso la speranza e la trasformazione". Prima della morte, Francesco aveva definito Aldeas "un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socialità umana, i conflitti umani... l'essenza del viaggio della vita". Questo il commento di Scorsese, "Ora più che mai abbiamo bisogno di dialogare e ascoltarci reciprocamente in un contesto interculturale. Uno dei modi migliori per farlo è condividere le storie di chi siamo, riflesse nelle nostre vite personali e nelle nostre esperienze. Ci aiuta a comprendere e ad apprezzare il modo in cui ciascuno di noi vede il mondo. Per Papa Francesco era importante che le persone di tutto il mondo potessero scambiarsi idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo”.

Non si conosce ancora una data di uscita per il film.

