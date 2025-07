Sconosciuti per una notte: il trailer italiano del film sentimentale francese dal 28 agosto al cinema

News Cinema

Arriverà al cinema il 28 agosto con Wanted il film francese Sconosciuti per una notte. Questo è il trailer italiano.

Alex Lutz è il protagomista e il regista del film francese Sconosciuti per una notte, che uscirà in sala con Wanted Cinema il prossimo 28 agosto. Come il titolo lascia intuire, è uno di quei film in cui la storia si svolge nell'arco di un'intera notte, nella romantica Parigi, e la premessa della storia è molto intrigante e chiunque viva in una grande città può riconoscervisi. I due sconosciuti entrano infatti in conflitto sulla metropolitana, quando entrambi tornano a casa stanchi e stressati dopo una giornata di lavoro. Ma prima di entrare nel vivo della trama vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di Sconosciuti per una notte, presentato al festival di Cannes 2023 nella sezione Un certain règard.

Sconosciuti per una notte: la trama

I protagonisti del film (al fianco di Alex Lutz c'è Karin Viard) hanno entrambi circa cinquant’anni e, dopo essersi scontrati in metro e aver alzato un po’ la voce, scendono alla stessa fermata, senza smettere di parlarsi, sempre meno arrabbiati e sempre più attratti l’uno dall’altra. E’ l’inizio di un misterioso gioco di seduzione e di crescente attrazione tra i due, che nei corridoi della stazione vengono goffamente travolti dalla passione all'interno di una cabina fotografica. Nell'arco di poche ore il loro rapporto diventa sempre più intenso, ma lasciando trapelare una verità segreta, che si svela solo ne sorprendente finale della storia. Karin Viard e Alex Lutz mettono in scena una storia sentimentale scritta assieme ad Hadrien Bichet e che vede lo stesso Lutz alla regia (è la sua quinta regia dopo il pluripremiato Guy). Sconosciuti per una notte esplora con eleganza e profondità il legame inatteso tra due sconosciuti che nell'arco di una sola notte si ritrovano a condividere fragilità, ricordi e desideri sospesi. Una storia intima e sorprendente che indaga la solitudine contemporanea e la possibilità di incontrarsi davvero, anche solo per un momento, quando si ha il coraggio di abbassare le difese. Un film disperatamente romantico sull’amore che resta, anche quando sembra finito.