Scarpette rosse e i sette nani - In 1ª visione su Italia 1 visione la versione riveduta e (s)corretta di Biancaneve

Scarpette rosse e i sette nani - inedita versione della più classica delle fiabe - sarà trasmessa stasera - 28 gennaio - in prima visione su Italia 1. Ecco qualche dettaglio sulla trama, sul cast e sulle numerose polemiche legate alla pellicola.

Scarpette rosse e i sette nani - versione riveduta e (s)corretta della più classica delle fiabe, Biancaneve - ha debuttato in Italia direttamente on demand e successivamente, su Sky. Oggi - 28 gennaio - sarà invece trasmessa in prima visione su Italia 1, alle 21:20 circa. Un'avventura da guardare in famiglia, per scoprire una storia inedita e coinvolgente.

Scarpette rosse e i sette nani - Trama e cast vocale del film d'animazione di Sung-ho Hong

Sette principi eroi, dopo aver sconfitto un drago e salvato la Principessa delle Fate, vengono maledetti da quest'ultima per averla attaccata per via del suo aspetto - la scambiano infatti per una strega. Trasformati in nani dalla pelle verde, i sette potranno spezzare l'incantesimo solamente con il bacio della donna più bella del mondo. Nel frattempo, a Favolisolandia, Biancaneve scopre un paio di scarpette rosse, che la trasformano proprio nella donna più bella del mondo. Fra equivoci, pericoli ed una folle corsa ad ottenere l'agognato bacio, le strade dei sette principi e di Biancaneve saranno dunque destinate ad incontrarsi.

Come si evince dalla trama, Scarpette rosse e i sette nani ribalta il punto di vista tipico delle favole, trasformando un bizzarro gruppo di principi nei protagonisti della storia, i quali dovranno "essere salvati" dal bacio del vero amore. Attingendo a piene mani da moltissime fiabe classiche - da Biancaneve a La bella e la bestia -, la pellicola assume però i connotati di una storia fortemente contemporanea, in cui la principessa non ha bisogno di essere salvata e in cui dei principi narcisisti e viziati imparano il vero significato della bellezza e dell'essere amati. A dar vita ai personaggi che popolano questa rocambolesca avventura è un gruppo di doppiatori all star, in cui spicano i nomi di Chloë Grace Moretz (Biancaneve\Scarpette Rosse) e Sam Clafin (Merlino). Simon Kassianides - noto per aver preso parte a Quantum of Solace - presta invece la voce ad Arthur. Nella versione italiana Merlino ed Arthur sono invece doppiati da Pio D'Antini e Amedeo Grieco - conosciuti come il duo comico Pio e Amedeo -, mentre la cantante Baby K è la doppiatrice di Biancaneve. Alla regia troviamo invece Sung-ho Hong, al suo debutto alla regia in un lungometraggio. A rendere magiche le atmosfere della pellicola sono poi le canzoni originali e la colonna sonora, composta da Geoff Zanelli, collaboratore di artisti del calibro di Hans Zimmer e John Powell. Fra i lavori realizzati "in autonomia" da Zanelli figurano Secret Window, Disturbia, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e Maleficient - Signora del male.

Scarpette rosse e i sette nani - Una campagna pubblicitaria fra giudizi negativi ed accuse di body shaming

Scarpette rosse e i sette nani, nonostante parta dal presupposto di trasmettere un messaggio positivo sull'accettazione del proprio aspetto fisico, è stato invece al centro di numerose polemiche, che hanno portato a numerose accuse di body shaming - legate soprattutto ad alcuni cartelloni pubblicitari apparsi al Festival di Cannes 2017, che mettevano a confronto le due "versioni" di Biancaneve. Su-jin Hwang - produttrice del film - e Chloë Grace Moretz si sono poi successivamente scusate, ribadendo che il film manda esattamente il messaggio opposto a quello trapelato dalla pubblicità della pellicola. Un'altra critica mossa al film è invece legata al trailer, ritenuto non adatto ad un progetto destinato ad un pubblico di bambini. Nonostante gli incidenti di percorso, il film è pronto a debuttare in prima visione su Italia 1. Appuntamento dunque a questa sera.