Santocielo, un angelo tutto da ridere: video intervista con Ficarra e Picone

Una nuova commedia fra un angelo in missione sulla terra e attenzione a tematiche sociali molto attuali. Santocielo segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentina Picone, diretti da Francesco Amato. Li abbiamo incontrati.

Sono fra i comici più amati in Italia, sempre più protagonisti al cinema, dopo aver iniziato la carriera a livello nazionale in televisione. Ficarra e Picone sono tra i pochi risparmiati dalla crisi della commedia italiana in sala, come conferma anche il successo del loro film da attori "puri", La stranezza, al fianco di Toni Servillo. Sono tornati ora nei cinema con una nuova storia festiva e con la religione al centro, seppure a modo loro, come Santocielo, a distanza di quattro anni dal precedente, Il primo Natale. In sala per Medusa si sta facendo valere appena dietro a Wonka, sperando nei giorni delle feste per confermare la luna di miele con gli spettatori dei comici siciliani.

Sono stati diretti questa volta da Francesco Amato, che ci ha parlato di Santocielo insieme alle protagonista femminili, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, oltre ovviamente a Salvo Ficarra e Valentino Picone in persona. Ecco la nostra video intervista.