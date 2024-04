Samad: il trailer ufficiale in anteprima esclusiva del film di Marco Santarelli

News Cinema

Samad, primo lungometraggio di Marco Santarelli, è la storia dal sapore shakespeariano di Samad, un giovane musulmano, diviso tra il senso di colpa per una vita sbagliata e il desiderio di cambiare. Il film sarà nei cinema dal 13 maggio. Ecco il trailer ufficiale in anteprima esclusiva.

Sarà in sala dal 13 maggio Samad, il primo lungometraggio di Marco Santarelli con Mehdi Meskar, Roberto Citran, Marilena Anniballi e Luciano Miele. Prodotto da The Film Club e Kavac Film con Rai Cinema, con il contributo selettivo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Regione Lazio Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo, è distribuito da Kavac Film in collaborazione con KIO film. È sostenuto da Antigone, l'associazione che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Il brano di chiusura del film è "Casablanca" di Baby Gang.

Samad: la trama ufficiale e il trailer in anteprima esclusiva

Samad (Mehdi Meskar) ce l’ha fatta. Ha pagato il suo conto con la giustizia e ora ha un lavoro, una nuova vita. Padre Agostino (Roberto Citran), suo amico e mentore, lo invita in carcere perché possa essere di ispirazione per i suoi compagni, come esempio di reinserimento, perché possa raccontare la nuova vita da uomo libero. Ma è la giornata sbagliata: una rissa fa esplodere la rabbia e il risentimento dei detenuti, che decidono di barricarsi nella biblioteca del carcere. Samad si troverà a dover scegliere chi essere: musulmano o cristiano, complice oppure ostaggio.

Come è nata l'idea del film

"Samad - dice il regista - nasce durante le riprese del mio secondo documentario in carcere: Dustur (Costituzione). L'idea mi è venuta filmando ore e ore d’incontri tra un volontario religioso di fede cattolica e un gruppo di detenuti musulmani, su temi legati ai principi della Costituzione italiana e delle Costituzioni arabe. Un confronto non facile, tra due mondi molto diversi, sconvolti dall’attentato alla sede del giornale satirico di Charlie Hebdo. È da qui che parte Samad, una visione sul tema della "sottomissione" e della radicalizzazione in carcere".





foto di Michael Petrolini