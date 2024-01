Saltburn, Murder on the Dance Floor eseguita da Sophie Ellis-Bextor per i BAFTA

News Cinema

Sophie Ellis-Bextor festeggerà la rinnovata popolarità della sua "Murder on the Dance Floor", ballata da Barry Keoghan nudo in una scena di Saltburn. La cantante sarà la prima esibizione sul palco dei premi BAFTA.

Se avete visto Saltburn, dovreste ricordare ormai la scena "virale" con il protagonista Barry Keoghan che balla "Murder on the Dancefloor" di Sophie Ellis-Bextor, completamente nudo. Quella sequenza è diventata quasi la sintesi della sfrontatezza del film di Emerald Fennell, così sarà proprio la cantante, lusingata dal rilancio del suo vecchio pezzo, a rieseguirla per la premiazione dei BAFTA il 18 febbraio.





Murder on the Dancefloor, un sempreverde grazie a Saltburn, Sophie Ellis-Bextor ringrazia