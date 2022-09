Russell Crowe è padre Amorth... in lambretta a Roma

News Cinema

Russell Crowe ha finito di girare le scene di The Pope's Exorcist a Roma e posta foto in tonaca e lambretta su Twitter. Alice nella città si appresta a celebrarlo con un premio e l'anteprima del suo ultimo film.

Ultimamente Russell Crowe, per la gioia dei romani e dei turisti che lo avvistano in giro, è una presenza fissa nella Capitale. Prima in vacanza con la famiglia, adesso in città per girare The Pope's Exorcist, il film su Padre Amorth. Tornerà poi a breve per Alice nella città, la sezione collaterale e indipendente della Festa del cinema di Roma dove gli verrà tributato un premio e presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film da regista, Poker Face. Ma tornando a padre Amorth, Crowe ha festeggiato la fine delle riprese del film diretto da Julius Avery, pubblicando su Twitter la foto che vedete sotto, in sella a una fiammante Lambretta (motociclo Innocenti popolarissimo e molto diffuso, dal 1948 al 1972, anno di fine produzione), mentre indossa la tonaca. A corredo della foto, scrive: "Oggi saluto la mia versione di Padre Gabriele Amorth. Un uomo di pura fede. Esorcista, giornalista, scrittore, un ribelle con una causa più nobile. L'esorcista del Papa...". E l'hashtag "posseduto".

Today I bid farewell to my version of Fr Gabriele Amorth.

A man of pure faith.

Exorcist, journalist, author,

rebel with a higher cause.

The Popes Exorcist… #possessed pic.twitter.com/Z165i0DTh0 — Russell Crowe (@russellcrowe) September 28, 2022

mom sent pics from rome vacation where Russell Crowe was spotted pic.twitter.com/z5Asf2oC1u — Heinz (@Snowmannequin) September 28, 2022

Ovviamente durante le riprese romane, gli avvistamenti di Russell Crowe si sono moltiplicati, come testimoniato anche dalle foto che vedete qua sopra, pubblicate da un utente di Twitter, che le ha ricevute dalla madre in vacanza a Roma. L'attore è stato anche visto su un monopattino elettrico e ha salutato i fan con la consueta cordialità. Di questo passo, insomma, converrà iniziare a pensare di dargli le chiavi della città.