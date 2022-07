Russell Crowe a Roma: l'amore di un figlio per i genitori e il... miracolo di San Pietro

News Cinema

Appassionano gli utenti di Twitter le foto e le parole che l'entusiasta Russell Crowe, in vacanza a Roma con tutta la famiglia, dedica alla città e ha commosso molti un episodio avvenuto mentre con la madre visitava le stanze segrete del Vaticano.

Come vi avevamo detto qualche giorno fa, Russell Crowe sprizza gioia da tutti i pori e condivide col mondo su Twitter gli scatti delle sue vacanze romane assieme alla famiglia. Che poi sarà probabilmente anche una vacanza lavoro, visto che l'attore neozelandese si appresta a interpretare l'esorcista padre Gabriel Amorth in The Pope's Exorcist. Ma sta visitando Roma coi suoi, con lo spirito di un vero turista e appassionato d'arte, che, essendo anche un personaggio famoso, ha privilegi che ai comuni mortali non toccano, come quello di visitare in totale solitudine anche i luoghi più segreti della Città Eterna. Desta tenerezza il suo entusiasmo e il rispetto con cui racconta quello che ha l'opportunità unica di vedere assieme ai suoi cari. Dopo il Colosseo e Fontana di Trevi, è toccato a un must come il Vaticano e la meraviglia della Cappella Sistina e dei Musei Vaticani, aperti solo per lui e i suoi, ed è qui che è successo qualcosa che pure anche in una persona che non si è mai dichiarata religiosa praticante, ha fatto vibrare delle corde di commozione e spiritualità che hanno toccato tutti coloro che hanno letto il suo racconto, che vi traduciamo fedelmente, mettendo insieme tutti i suoi tweet.

A very special experience as a family yesterday. Got to walk through the Vatican Museum by ourselves. Amazing. My mum had walked these corridors with my father 20+ years ago with the thousands of tourist that flock here daily and make it the third most popular museum globally… — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

Russell Crowe e i genitori

Russell Crowe ha perso l'amato padre John Alexander Crowe nel 2021 all'età di 85 anni. In questa vacanza romana con la famiglia, l'attore ha portato anche la madre. Ecco cosa ha scritto nel thread sulla visita alla Cappella Sistina e sul momento "soprannaturale" di cui ha fatto esperienza:

Ieri un'esperienza famigliare molto speciale. Abbiamo potuto percorrere le sale dei Musei Vaticani da soli. Meraviglioso. Mia madre aveva percorso con mio padre quelle stesse gallerie più di 20 anni fa con le migliaia di turisti che li affollano quotidianamente e che ne fanno il terzo museo più popolare al mondo... Stavolta, dopo i preparativi necessari, l'abbiamo spinta sulla sedia a rotelle lungo quelle gallerie. Nessuna folla di turisti, soltanto noi. Mio padre è morto nel 2021 ma naturalmente ogni affascinante galleria in lei evocava dei ricordi, associati direttamente a lui. Ci hanno dato accesso a stanze, prospettive e parti della collezione che un comune turista non vede. Mentre ci pigiavamo in un piccolo ascensore privato e salivamo su un balcone che pochi riescono a vedere, mi ha stretto la mano e mi ha detto "Vorrei che tuo padre fosse qui". Siamo usciti sul balcone: una vista maestosa ed ampia di Roma. Da qualche parte nel Vaticano potevamo sentire la banda delle Guardie Svizzere che provava. La musica è fluttuata in alto fino a raggiungerci. Mi ci è voluto qualche momento per rendermi conto che suonavano "Danny Boy", una delle canzoni che avevamo suonato al suo funerale. Di tutte le canzoni, di tutti i momenti... come? Ho guardato mia madre e lei ha guardato me. La presenza di mio padre ci ha sopraffatti entrambi. Lei ha pianto un po' e io l'ho baciata sulla testa. Lui era con lei. Se siete fortunati di avere ancora i vostri genitori, prendetevi cura di loro. Chiamateli, andateli a trovare, mostrate loro il vostro amore.

There’s noise and birds , but you can hear the unmistakable refrain as it floats up to us… pic.twitter.com/hp1oINTBZl — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

E conclude con un piccolo video che è riuscito a registrare in quel magico momento:

C'è rumore e ci sono gli uccelli, ma potete sentire quell'inconfondibile ritornello mentre si innalza fino a noi...

Questo thread, molto bello e sentito, ha dato vita a una marea di commenti commossi. Nelle parole di Russell Crowe, molti hanno scoperto l'umanità di un figlio e un padre come tanti, che lungi dall'essere divo si sa far voler bene per quello che è e per la gentilezza che dimostra con la gente che lo incontra e lo avvicina. A noi che in questa caotica, esasperante ma meravigliosa città viviamo, fa davvero piacere che gli abbia regalato dei momenti indimenticabili e che il suo sguardo ci abbia ricordato la fortuna che abbiamo a vivere in mezzo a tanta bellezza.

(nella foto, dal suo account Twitter, Russell Crowe con i due figli)