Russell Crowe a Roma mostra il suo vecchio "ufficio" ai ragazzi

Impegnato in una vacanza romana, il simpaticissimo Russell Crowe, che abbiamo visto di recente in un'irresistibile interpretazione di Zeus in Thor: Love and Thunder, condivide sui social delle foto, davanti al Colosseo ma non solo.

Estate, tempo di vacanze italiane per le star di Hollywood. Anzi, soprattutto di Vacanze Romane, visto che nonostante il caldo, l'emergenza rifiuti, il caldo e gli incendi, la Capitale continua a esercitare una fortissima attrazione su chi (per sua fortuna) non la vive nel quotidiano. Il neozelandese Russell Crowe, che abbiamo ammirato di recente nei panni del vanaglorioso e ridicolo Zeus di Thor: Love and Thunder, sta postando in queste ore su Twitter le foto della sua permanenza romana. La prima, all'esterno del Colosseo, con la didascalia "Mentre porto i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio", riferimento (non colto da tutti i commenti: ma in che epoca viviamo?) alla sua performance ne Il Gladiatore di Ridley Scott. Per fortuna c'è anche qualcuno che risponde: "Ti chiami Maximus Decimus Meridius, comandante degli eserciti del nord, generale delle legioni Felix, servitore fedele del vero imperatore, Marcus Aurelius, padre di un figlio assassinato, marito di una donna assassinata. Ti sei vendicato?"

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

A parte queste amenità, Russell Crowe è davvero una pasta d'uomo, sprigiona simpatia da tutti i pori e adora Roma, tanto da postare anche una bellissima foto della Fontana di Trevi, con la dicitura: "uno dei miei posti preferiti nell'universo". Se lo incontrate, abbracciatelo per noi.