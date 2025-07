Rush Hour: spunta un avviso che giudica il film in parte offensivo e invita a guardarlo come se fossimo negli anni '90

News Cinema

Chi desiderasse rivedere Rush Hour su una piattaforma streaming sarà sorpreso di trovare un avviso in cui si dice che il film ha delle battute offensive ed è meglio guardarlo come uno spettatore degli anni '90. I fan di Jackie Chan sono rimasti perplessi.

La cancel culture colpisce ancora, anche se niente è stato cancellato o vietato. È accaduto infatti che chi di recente ha visto Rush Hour su una piattaforma streaming si sia trovato di fronte, prima dei titoli di testa del film, un avviso. A diffondere la notizia è stato l'account X di Physical Media Forever, che ha fotografato l'avviso scatenando un profluvio di commenti, molti dei quali esprimevano perplessità.

Attenzione: Rush Hour è un film offensivo

Rush Hour, che ancora oggi resta una delle commedie d'azione più spassose di sempre, grazie all'esilarante e scatena coppia formata da Jackie Chan e Chris Tucker, è stata etichettata come offensiva. Eppure, quando è uscita, nessuno si è sentito attaccato o chiamato in causa, e infatti nel weekend di apertura il film ha guadagnato 33 milioni dollari, che era esattamente l'ammontare del budget.

L'avviso che precede Rush Hour, non a caso, invita a guardare il film con gli occhi dello spettatore degli anni '90":

Tutti amiamo le nostre buddy comedy degli anni '90, ma questo film è stato concepito in un altro periodo di tempo. Alcune descrizioni, il linguaggio e l'umorismo possono sembrare datati e in alcuni casi offensivi.

Rush hour, in effetti, si distingueva per il gran numero di battute razziste, insulti e stereotipi, ma erano in linea con il tono scherzoso del film, e stupisce constatare quanto, a detta di chi decide cosa sia lecito e cosa no, il pubblico e le nuove generazioni siano diventati suscettibili.

Nei commenti al post di Physical Media Forever si legge che l’avviso non condanna il film, e in effetti il messaggio potrebbe essere considerato come un'indicazione sul tono del film. Qualcuno aggiunge che Jackie Chan, se qualcuno lo informasse dell’accaduto, non si offenderebbe. L’attore, infatti, non ama particolarmente la saga di Rush Hour. Detto ciò lasciateci dire che il primo Rush Hour è davvero spassoso, ma ormai tutto è tabù e questo atteggiamento protettivo e rigido, finisce per guastare la freschezza e l'audacia dei film felicemente irriverenti. Probabilmente in futuro gli avvisi a inizio film si andranno moltiplicando, a testimonianza di una mancanza di fiducia e di rispetto, in misura sempre crescente, per l'intelligenza e la capacità di comprensione del pubblico.