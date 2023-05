Run Rabbit Run - Il morso del coniglio: il trailer ufficiale originale dell'horror psicologico

News Cinema

Debutterà in streaming su Netflix il prossimo 28 giugno un horror psicologico che arriva dritto dritto dall'Australia. Il titolo originale è Run Rabbit Run, che nel nostro paese diventerà Il morso del coniglio. Qui di seguito ve ne mostriamo il trailer ufficiale nella versione originale.

Il film è diretto da Daina Reid, regista di serie televisive come Shining Girls e The Handmaid's Tale, ed è basato su una sceneggiatura di Hannah Kent, scrittice autrice di romanzi pubblicati anche nel nostro paese come "La donna del bosco" e "Ho lasciato entrare la tempesta".

Il film - girato a Melbourne e nella regione Riverland, nell'Australia meridionale - racconta la storia di una dottoressa specialista di fertilità (interpretata Sarah Snook) che crede nella distinzione netta tra la vita e la morte, ma dopo aver notato lo strano comportamento della figlia piccola, deve mettere in discussione i propri valori e affrontare uno spettro del passato. Nel cast del film ci sono anche Lily LaTorre e Greta Scacchi.

Ecco il trailer ufficiale originale di Il morso del coniglio: