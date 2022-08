Rumore Bianco: ecco il primo trailer del film di Noah Baumbach che aprirà il Festival di Venezia 2022

News Cinema

Rumore Bianco, il film tratto dall'omonimo romanzo di Don DeLillo, scritto e diretto da Noah Baumbach, con protagonisti Adam Driver, Greta Gerwig e Don Cheadle, inaugurerà il 31 agosto prossimo il Festival di Venezia 2022 e arriverà prossimamente su Netflix. Ecco il primo trailer.

Rumore Bianco, scritto e diretto da Noah Baumbach, verrà presentato in Concorso alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come film inaugurale del Festival.

Tratto dal celebre omonimo romanzo di Don De Lillo del 1985, Rumore Bianco (White Noise), vede nel suo cast Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin e Jodie Turner-Smith. Dopo la presentazione al Festival di Venezia 2022, il film arriverà prossimamente su Netflix. Ecco intanto il primo trailer del film:



Rumore Bianco - White Noise: la trama ufficiale e il primo poster del film

Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza. Basato sul romanzo di Don DeLillo.