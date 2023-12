Ron - Un amico fuori programma, i personaggi e i temi del film animato

News Cinema

Ron - Un amico fuori programma è un divertente film di animazione sull'amicizia tra un ragazzino e un robot, ma è anche una riflessione sulla cultura della condivisione social che coinvolge bambini e bambine forse sin troppo presto.

Uscito un paio di anni fa al cinema, distribuito dalla Disney ma avviato in origine dalla Fox, Ron - Un amico fuori programma è un film d'animazione in CGI diretto da Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez, con animazioni realizzate dall'inglese Double Negative e i lavori coordinati dalla Locksmith Animation. Riscopriamo la trama del film, quali siano i suoi personaggi e soprattutto quali siano i suoi temi, importanti seppur trattati con umorismo e adatti ai più piccoli.



Ron - Un Amico Fuori Programma: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ron - Un amico fuori programma, i personaggi e la trama del film animato

Ron - Un amico fuori programma è la storia di Barney, un ragazzino introverso e un po' solo, cresciuto da sua nonna e da un papà che spesso è in bolletta. Non è nelle condizioni di unirsi alla mania dei B-Bots, robottini che seguono il proprietario e, leggendone gusti e cronologia dagli smartphone, diventano istantaneamente loro "amici perfetti" e cercano bambini e bambine più compatibili, comunicando in cloud. I coetanei di Barney hanno tutti un costoso B-Bot, ma il ragazzino non dovrà sognarlo oltre: il babbo riuscirà a recuperarne uno più economico ma fallato. In cosa consiste il difetto di "Ron", il nome con cui Barney battezza subito la macchina? È sconnesso dalla rete, quindi per assolvere la sua missione di trovare amici per Barney dovrà... operare analogicamente, cercandoli fisicamente in giro! Non sveliamo oltre.

Barney e Ron diventano così una strana coppia, tutti e due diversi, tutti e due costretti a pensare fuori dagli schemi, con il ragazzino che scoprirà il piacere del contatto umano proprio grazie alla spavalderia di un robottino irresistibile.

Ron - Un amico fuori programma, il significato del film

All'uscita del film, avemmo modo di parlare con i registi, confrontandoci con loro sui temi che la loro fiaba moderna e ipertecnologica voleva toccare: è un grido di allarme, ma senza demonizzare la tecnologia: "Si trattava di capire cosa significasse filtrare tutti i nostri rapporti attraverso la tecnologia, o filtrare la nostra stessa identità. Era importante per noi, volevamo presentare un'alternativa a questo tipo di rapporti attraverso Barney e Ron. [...] La tecnologia è ormai parte della nostra vita. Quindi la domanda più grande per noi è: come crei i momenti giusti per assicurare quest'altro tipo di legame [fisico, in presenza, ndr]?"

La socialità dei più piccoli affronta una grande sfida: "A mano a mano che le persone sviluppano interessi, l'algoritmo li connette con persone con gli stessi interessi, diventa tutto più tangibile. La gente crescendo si polarizza, abita all'interno dei suoi gruppi. [...] I ragazzini crescono e cambiano di personalità, magari sono amici quando sono più giovani poi crescendo sviluppano idee proprie, ma qui c'è un'amplificazione di tutto questo e sei costretto a rifletterci. È una cosa molto naturale, [...] ma ora tutto questo è ingigantito dalla tecnologia."