Romics XXXIII, il cinema indipendente con Prophecy e Timor

Sabato 5 ottobre al Romics presso la Fiera di Roma ci saranno incontri con gli autori di due film indipendenti italiani: Prophecy dal manga di Tetsuya Tsutsui, e la commedia nera Timor - Finché c'è morte c'è speranza di Valerio di Lorenzo.

Nel corso della XXXIII edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ottobre, non può mancare come al solito un focus sul cinema, con spazio ad alcune opere indipendenti italiane: sono previsti infatti due panel dedicati a film di prossima uscita, Prophecy e Timor - Finché c'è morte c'è speranza. I lungometraggi saranno raccontati dal cast e dagli autori, in due incontri che si svolgeranno nella serata di sabato press il Padiglione Movie Village, moderati da Max Giovagnoli. Entriamo nel dettaglio qui in basso.

Ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.

Timor e Prophecy, due opere indipendenti italiane al Romics XXXIII

Al Romics XXXIII nel panel "Dal Manga al Grande Schermo: Prophecy", presso il Padiglione 5 Movie Village dalle 16:30 alle 17:00 nella giornata di sabato 5 ottobre si parlerà di Prophecy, il film di Jacopo Rondinelli tratto dal fumetto di Tetsuya Tsutsui. Ospiti dell'incontro, il regista e il cast presenteranno in anteprima alcune scene del film prodotto da Andrea Sgaravatti di Brandon Box: si tratta di un'etichetta attualmente impegnata nell'adattamento cinematografico dell'Uomo Tigre, dopo essersi occupata di Dampyr per Bonelli. Prophecy è un thriller dove una sezione anticrimine è alle prese con un uomo che prevede crimini efferati, in video che posta online.

Il panel dedicato alla commedia nera Timor - Finché c'è morte c'è speranza si terrà poco dopo nella stessa location, dalle 17:15 alle 17:45. Al cinema dal 7 novembre, il film di Valerio di Lorenzo è interpretato da Francesca Olia, Rocco Marazzita, Emanuele Vircillo e Stefania Visconti, che saranno presenti all'incontro. È la storia di Calamaro, un giovane della periferia romana, chiamato ad aiutare dei suoi amici a occultare un cadavere... senza essere proprio esperto di questo tipo di operazione! Al film partecipa la cestista Valentina Vignali. Il trailer sarà rivelato in questa sede, in anteprima.