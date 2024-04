Romics XXXII: Ghostbusters Story, un incontro per raccontare la saga

News Cinema

Durante la XXXII edizione del Romics alla Fiera di Roma, è previsto un incontro dove si discuterà della storia del marchio Ghostbusters, dalle origini a oggi, aspettando l'uscita di Ghostbusters: Minaccia glaciale l'11 aprile.

La XXXII edizione del Romics è in corso alla Fiera di Roma fino a domenica 7 aprile, e con Ghostbusters: Minaccia Glaciale in arrivo al cinema l'11 aprile, era proprio il caso di dedicare un evento alla storia della saga degli Acchiappafantasmi, sin dalla loro originale ispirazione, di molto antecedente a quella dello storico film del 1984. Ne discuteranno in un panel illustri esperti, mentre il pubblico sarà pronto a festeggiare la gang, magari con un selfie nella Ecto-1, presente in fiera!

Per ogni ulteriore informazione, vi rimandiamo come sempre al sito ufficiale del Romics.

Ghostbusters Story, per ricostruire la storia del mito