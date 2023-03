Romics XXX, Massimiliano Caiazzo di Mare fuori ospite della manifestazione

News Cinema

Massimiliano Caiazzo, reso celebre da Mare fuori, è stato protagonista anche del film Piano piano e sarà ospite del trentesimo Romics alla Fiera di Roma: ecco la data dell'incontro nel padiglione Movie Village.

La XXX edizione del Romics partità il 30 marzo come sempre alla Fiera di Roma, e si concluderà domenica 2 aprile. Tra le svariate occasioni di incontrare protagonisti del mondo del fumetto, del cinema, della televisione e degli effetti visivi, il Padiglione 8 ospiterà un incontro con Massimiliano Caiazzo, il giovane attore diventato popolare grazie alla seguitissima serie Mare fuori. Quando è previsto l'evento iperdibile per i suoi fan? Leggi anche Romics XXX, i 100 anni della Warner Bros, l'omaggio a Leiji Matsumoto e l'arte di John Howe

Massimiliano Caiazzo di Mare fuori si racconta durante il Romics XXX