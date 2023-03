Romics XXX, i 100 anni della Warner Bros, l'omaggio a Leiji Matsumoto e l'arte di John Howe

News Cinema

Si svolgerà alla Fiera di Roma tra il 30 marzo e il 2 aprile la XXX edizione del Romics, cinque padiglioni per tante iniziative: da segnalare i 100 anni della Warner Bros, un omaggio a Leiji Matsumoto e ospiti speciali come John Howe, concept artist del Signore degli Anelli.

Il Romics festeggia dal 30 marzo al 2 aprile alla Fiera di Roma la sua XXX edizione, e in materia di anniversari ce ne sono diversi da segnalare nell'ambito della manifestazione, articolata sui cinque usuali padiglioni per trecentocinquanta espositori, con incontri, concorsi e tante occasioni per condividere passioni: fumetto, cinema, arti multimediali, il tutto nell'abbraccio grafico di Paolo Barbieri, protagonista anche di una mostra a tema fiabe e mitologie, autore del manifesto ufficiale che vedete qui in alto. Una sintesi di bellezza, colore, curiosità e stupore, secondo la direttrice artistica Sabrina Perucca, che ci ha presentato il programma di quest'edizione primaverile. Rimandandovi al sito ufficiale del Romics per il programma dettagliato, vi ricordiamo che, al di là di quello che potete leggere in basso, sarà comunque sempre attiva l'area gaming, con oltre duecento postazioni e incontri con content creator del settore.

Apriamo quindi le danze di questo XXX appuntamento con un assaggio del fumetto al Romics, con un occhio ai consueti Romics d'Oro alla carriera.

Romics XXX: fumetti e dintorni, tra Romics d'Oro e Paperugantino

Katja Centomo è tra i Romics d'Oro di Romics XXX: come lei stessa ci ha raccontato, negli anni ha avuto difficoltà a presentarsi in una sola maniera, ma ormai fa rientrare la sua attività multimediale (tra fumetto, animazione e direzione artistica) sotto il nome di "narrazione transmediale". Autrice di recente della serie di graphic novel "7 crimini", si è quindi discostata solo ultimamente dalla sua vocazione spontanea, cioè il racconto per i più giovani (Monster Allergy tra i suoi lavori più famosi): non è però un salto così grande, ci spiega, perché se nella forma c'è una differenza tra il rivolgersi ai ragazzini e il rivolgersi agli adulti, nei temi non trova sostanziali divergenze.

Dei Romics d'Oro saranno insigniti anche il disegnatore catalano Marcos Martín (Batman, Dr. Strange, The Walking Dead), il talentuoso italiano Manuele Fior (Cinquemila chilometri al secondo, Le variazioni d’Orsay, I giorni della merla, La signorina Else e Rosso Oltremare e L’intervista, più l'ultimo graphic novel Hypericon) e John Howe, illustratore e concept artist (per Il Signore degli anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Batman Vs. Superman: Dawn of Justice). In merito a quest'ultimo, Howe parteciperà anche ad attività e incontri nel padiglione del Movie Village. Ai lavori di Centomo, Fior e Martín saranno dedicate anche esposizioni fisse nell'ambito della quattro giorni del Romics.

Ancora una volta il disegnatore Disney Marco Gervasio proporrà una cover variant di Topolino in occasione del Romics e dell'albo che contiene la sua storia in due parti Paperugantino: dopo Papertotti e il Paperino Gladiatore, ci ha spiegato Gervasio, ha sentito in dovere di completare la sua trasposizione disneyana del folklore romano. Se siete interessati, sappiate che Gastone è Meo Patacca, Don Pasquale dei Bisognosi è Zio Paperone!

La giuria del Romics Fumetto 2023 è comunque al lavoro per giudicare i ben centrotrenta titoli pervenuti, mentre il Centro per il libro e la lettura, in previsione dell'usuale iniziativa "Il maggio dei libri", selezionerà giovani talenti per l'illustrazione della campagna nazionale, tramite il concorso "Disegniamo il Maggio - Contest per illustratori".

Uno degli ambiti del fumetto più sottovalutati sarà invece venerdì 31 marzo il centro dell'incontro "Il lettering del fumetto, arte e mestiere", in collaborazione con la Commissione Comics & Graphic Novels di AIE - Associazione Italiana Editori.

Da notare che, accanto alla riproposta dell'Artist Alley dove gli autori potranno interagire liberamente col pubblico, sono previsti come sempre ospiti speciali, questa volta del calibro di Yudori (La conquista del cielo, per J-Pop Edizioni) e il campione del mondo di pallavolo Andrea Lucky Lucchetta, testimonial della serie animata Super Spike Ball, le cui nuove puntate saranno lanciate in un incontro.

Il mitico Vincenzo Mollica, già Romics d'Oro nella passata edizione, celebrerà invece i 40 anni del suo speciale per la RAI "Letteratura disegnata": fu la prima volta che, con ospiti illustri come Hugo Pratt e Federico Fellini, la televisione pubblica raccontò il mondo del fumetto d'autore, quando l'espressione "graphic novel" nemmeno esisteva. L'appuntamento è per il 1° aprile (per i dettagli, consultate il programma).

Romics XXX: il cinema

Il Movie Village della XXX edizione del Romics si tufferà nei 100 anni della Warner Bros. (da poco Discovery), con una mostra di locandine storiche di film che coprono il periodo tra gli anni Cinquanta e Settanta: i ragazzi dello IED di Roma reinterpreteranno cento dei film più iconici della major, utilizzando tecniche diverse per le loro opere, in mostra alla Fiera. A parte il citato incontro con John Howe, è prevista inoltre come special guest Gaia Bussolati, senior visual effects supervisor, attiva presso l'EDI - Effetti Digitali Italiani e in lavori internazionali come Black Adam, Jungle Cruise, Le Mans ’66 e American Gods.

Protagonisti di incontri e occasioni di intrattenimento saranno inoltre film in uscita come il fenomeno Cocainorso di Elizabeth Banks, l'anime The First Slamdunk (che ha dato filo da torcere ad Avatar 2 in Giappone!), l'horror italiano Pantafa, Super Mario Bros. - Il film, più un focus sull'operazione multimediale di I tre moschettieri - D'Artagnan, articolata su lungometraggio, manga e romanzo tratto dalla sceneggiatura.



I Tre Moschettieri: D'Artagnan: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Romics XXX, tra celebrazioni e appuntamenti immancabili

Nel XXX Romics ci sono anche altre celebrazioni dai numeri imponenti, per esempio i 45 anni di Goldrake in Italia, trasmesso per la prima volta nel 1978: il maestro Vince Tempera e il dj Massimo Alberti festeggeranno dal vero il 2 aprile con "Actarus - Ufo Robot (Beat Kong Remix)", anche se il brano sarà già disponibile in digitale dal 31 marzo. Sono invece 40 gli anni dell'anime calcistico Holly & Benji: la leggenda di una generazione sarà celebrata dai doppiatori storici Fabrizio Vidale (Holly), Giorgio Borghetti (Benji), in un incontro il 2 aprile con Fabio Bartoli (giornalista e saggista) e Mirko Fabbreschi (musicista e autore TV).

Il recentemente scomparso Leiji Matsumoto, padre di Capitan Harlock, sarà ricordato in un omaggio apposito, in compagnia di Alessandro Falciatore (Animeclick), Mirko Fabbreschi (musicista e autore TV), Adriano Forgione (Nippon Shock), Germano Massenzio (Fumettista), Francesco Nicodemo (Associazione Culturale Leiji Matsumoto), i Raggi Fotonici (autori/interpreti di sigleTV), Vince Tempera (Compositore e musicista) e Gianni

Giuliano (voce italiana di Capitan Harlock).

Il Gran Galà del Doppiaggio vedrà a questo giro riconoscimenti per Pietro Biondi, Aurora Cancian e Francesco Prando, oltre a un incontro con Alessandro Quarta, voce italiana ufficiale di Topolino!

In materia di musiche e voci, Giorgio Vanni sarà uno degli special guest, esibendosi sabato 1° aprile nelle sigle dei cartoni animati degli anni Novanta, come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e One Piece.

Evento obbligatorio ormai per il Romics è anche la gara Romics Cosplay Award il 2 aprile, valida per le selezioni internazionali per il World Cosplay Summit 2023 di Nagoya. Si respira oriente nel K-pop Contest Italia Special Romics del 1° aprile, un inno a uno dei generi musicali più amati dai giovanissimi, tra danza e musica.