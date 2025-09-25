Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma

News Cinema

Si terrà alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre la 35ma edizione del Romics, la manifestazione crossmediale tra fumetto, animazione, cinema e gaming. Due gli importanti anniversari da celebrare, ma quali sono i Romics d'Oro a questo giro?

Si terrà come sempre alla Fiera di Roma la 35ma edizione della fiera crossmediale Romics, Festival Internazionale dedicato a fumetto, animazione, cinema e giochi, dal 2 al 5 ottobre. Ci aspettano gli usuali quattro giorni di eventi, ospiti, spazi e iniziative aperte ad appassionati e a tutta la famiglia, lungo i 70.000mq di spazio espositivo, organizzato sui cinque padiglioni, dove trovano posto 350 espositori. La manifestazione vive ancora delle sue partnership con Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma, il Centro per il libro e la lettura, l'Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. Andiamo a vedere quali ospiti e quali eventi daranno vita a questo trentacinquesimo appuntamento, ricordandovi che è sempre possibile consultare il sito ufficiale del Romics.

Romics 35, le celebrazioni e i Romics d'Oro: Ron Clements, Fabio Civitelli, Kevin Pike, Oscar Martin

La 35ma edizione del Romics si fa forte di due manifesti, legati alle due celebrazioni principali: il 75° anniversario dei Peanuts di Schulz, in collaborazione con il Charles M. Schulz Museum e Peanuts Worldwide, e i 30 anni dalla morte di Hugo Pratt, indimenticabile creatore di Corto Maltese, con la consegna di un riconoscimento speciale a due artisti francesi, Martin Quenehen e Bastien Vivès. In particolare, per quanto riguarda Snoopy, Charlie Brown & C., la mostra Buon Compleanno Peanuts! presenterà tavole originali, omaggi e memorabilia dell'immortale strip che ha cambiato la storia del fumetto.

Quattro i Romics d'Oro a questo giro. Ron Clements, in coppia con John Musker, è una leggenda Disney, regista di film di animazione storici come La sirenetta e Aladdin, fino al primo Oceania: il premio gli sarà consegnato sabato 4 ottobre, nel corso di un incontro. Fabio Civitelli è da quarant'anni disegnatore di Tex, dopo un esordio sempre per Bonelli con Mister No: incontrerà il pubblico due volte, venerdì 3 ottobre per parlare di Willer, e sabato 4 per ritirare il premio (la sua personale s'intitola "Fabio Civitelli, l'eleganza del segno, dall'illustrazione a Tex"). Kevin Pike, veterano degli effetti visivi, nel suo vasto curriculum di cult ha anche il design della DeLorean di Ritorno al Futuro: domenica 5 ottobre sarà protagonista di un incontro proprio per festeggiare i 40 anni del film con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Oscar Martín, autore della saga postapocalittica Solo, oltre a ricevere il Romics d'Oro, domenica 5 ottobre presenterà in anteprima Solo - Integrale 3 (la sua personale ha come titolo "Oscar Martín. Da Tom & Jerry all'epica di Solo").

Romics 35, le altre mostre e gli altri ospiti

Non sono soltanto i Romics d'Oro ad avere un posto nella sezione mostre. Segnaliamo anche "La geografia dell'immaginario e del sogno. L'arte di Francesca Baerald" (specialista in mappe di universi cinematografici e letterari, protagonista anche di un incontro), "Lupo Solitario: qui comincia la tua avventura" (per i 40 anni dello storico librogame di Joe Dever, amato da più di una generazione), "Mutanti e Metaumani" (su questi archetipi eroici, resi popolari dal mondo dei supereroi), "Paolo Mottura: Matericamente" (il disegnatore Disney si cimenta con le tecniche miste, attraverso legno, intonaco e metallo), "Quentin Blake: Dare vita all'immaginazione" (un percorso nella carriera di questo illustratore, protagonista anche di un incontro il 4 ottobre).

Romics 35 introduce inoltre un nuovo riconoscimento, il Premio Romics Special, per gli artisti più sperimentatori: apripista del premio saranno Jason Shiga (autore di Demon e AdventureGame Comics, presente in collaborazione con Coconino Press), nonché i citati Martin Quenehen e Bastien Vivès (che negli ultimi anni hanno ripensato Corto Maltese, per ultimo in "L'isola di ieri", che presenteranno proprio al Romics). Altri incontri coinvolgeranno Carmine Di Giandomenico (attivo su supereroi Marvel e DC dagli anni 90), Meredith McClaren (autrice di Black Cloak) e Valerio Schiti (attivo in Marvel, impegnato sul rilancio di Captain America).

Romics 35, gli altri appuntamenti, tra letteratura, fumetti, cinema, serie e giochi

Naturalmente il Romics non si esaurisce in questi incontri, anzi. Il Musicomics - Premio Romics Musica per Immagini, giunge alla sua quarta edizione, con la cerimonia prevista per sabato 4 ottobre. Una nuova collana Giunti Disney sarà protagonista dell'incontro "Topolino e la via della storia - Sulla via della Roma Antica", domenica 5 ottobre. Le autrici fantasy Cecilia Randall e Francesca Tamburini rifletteranno sul genere venerdì 3 ottobre nel panel "Fantasy vs Fantasy - Incontro tra mondi e nuove vie". Sabato 4 ottobre l'incontro "Tra mente e cuore, le emozioni del nostro tempo: rispetto e desiderio, storie di libertà" sarà l'occasione per un confronto tra vari autori che ci fanno riflettere sul presente. Manga originali di produzione europea saranno al centro di "Manga Issho - L'Europa alla conquista del Manga". Tito Faraci presenterà la serie Dark Lines - Delitti a Matita per RaiPlay.

Il cinema di genere horror sarà al centro dell'attenzione, nel padiglione 5 del Movie Village, per parlare di The Toxic Avenger e dell'italiano La valle dei sorrisi (attraverso un incontro con il regista e il cast). Christian Uva e Martina Vita festeggeranno il 4 ottobre i 30 anni del primo Toy Story, mentre sono 50 gli anni delle colonne sonore di Febbre da Cavallo e Fantozzi, festeggiati dagli autori Vince Tempera, Fabio Frizzi e Franco Bixio. Candeline anche per i novant'anni di Braccio di Ferro in Italia, e un Harry Potter Tribute con un assaggio del cineconcerto Harry Potter e i Doni della Morte, in programma a Roma all'Auditorium della Conciliazione il 6 e il 7 dicembre.

Il Concerto di Cristina D'Avena e dei Gem Boy ci aspetta sul palco di Romics sabato 5 ottobre, mentre saranno sempre aperti l'Artist Alley e la vetrina di autoproduzioni Self Area, occasioni di contatto diretto tra il pubblico e gli artisti (Marco Gervasio, Paolo Mottura, Otto Gabos, Wally Pain, il duo Carpita a tutti, Eva Villa, Adriana Farina e Sergio Algozzino).

Come accade sempre, il Romics Cosplay Award selezionerà la coppia di cosplayer che rappresenterà l’Italia al World Cosplay Summit di Nagoya 2026. L’Area Kids offrirà laboratori di disegno per i più piccoli, mentre chi preferisce giochi da tavolo e videogiochi potrà sbizzarrirsi con postazioni Nintendo Switch 2 (da provare il nuovo Mario Kart World), PlayStation 5 con l'ultimo Gears of War, nonché con tornei di League of Legends, Ea Sports Fc 26 e Super Smash Bros.