Romics 35: The Toxic Avenger si avvicina, un incontro per capire il fenomeno
Nell'ambito della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in un panel si discuterà dell'horror The Toxic Avenger, al cinema dal 30 ottobre, in tempo per Halloween!
Il remake di The Toxic Avenger si avvicina, in tempo per Halloween, così il Romics, alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, ha organizzato un panel per prepararsi all'horror con Peter Dinklage ed Elijah Wood, al cinema dal 30 ottobre. Il film distribuito da Eagle Pictures è diretto da Macon Blair e cointerpretato anche da Kevin Bacon. Se ne discuterà con due giornalisti del settore nell'area Movie Village.
Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.
The Toxic Avenger sviscerato al Romics 35, alla Fiera di Roma
The Toxic Avenger, al cinema dal 30 ottobre, è il remake del film omonimo del 1984, diretto da Michael Herz e Lloyd Kaufman. In questa nuova versione è Peter Dinklage a interpretare il protagonista: un umile (e umiliato) inservente in una fabbrica, vittima di un incidente con rifiuti tossici, che lo mutano in una creatura minacciosa, raccapricciante e letale. Ancora più letale quando comprende che loschi personaggi mettono a rischio la vita di suo figlio: il "Vendicatore Tossico" non è certo un tipo che mostra pietà...
Il film di Macon Blair sarà discusso in un panel durante la 35ma edizione del Romics, alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre: l'incontro è previsto per sabato 4 ottobre alle 16:15, presso il palco del Movie Village nel padiglione 5. Parteciperanno i giornalisti Eva Carducci e Gianluca De Angelis, con Max Giovagnoli, responsabile dell'Area Cinema Romics, a moderare l'incontro.
Il film è prodotto dalla storica Troma Entertainment, fondata proprio da Kaufman & Herz nel lontano 1974: caratterizzata da budget ridicoli, violenza splatter, erotismo ed eccessi assortiti, la Troma praticava il politicamente scorretto quando non era ancora di tendenza. Nel suo alveo sono nati personaggi attivi ormai anche nel cinema di "serie A": uno degli ex-Troma che non ha mai dimenticato le sue origini è di sicuro James Gunn, da poco regista di Superman e neo-direttore creativo dei DC Studios per la Warner Bros.