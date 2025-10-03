Romics 35: The Toxic Avenger si avvicina, un incontro per capire il fenomeno

News Cinema

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in un panel si discuterà dell'horror The Toxic Avenger, al cinema dal 30 ottobre, in tempo per Halloween!

Il remake di The Toxic Avenger si avvicina, in tempo per Halloween, così il Romics, alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, ha organizzato un panel per prepararsi all'horror con Peter Dinklage ed Elijah Wood, al cinema dal 30 ottobre. Il film distribuito da Eagle Pictures è diretto da Macon Blair e cointerpretato anche da Kevin Bacon. Se ne discuterà con due giornalisti del settore nell'area Movie Village.

Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.

The Toxic Avenger sviscerato al Romics 35, alla Fiera di Roma