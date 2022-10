Romics 29, Everything Everywhere All at Once e Fall, lo spettacolo alla Fiera di Roma

News Cinema

Due panel alla 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma saranno dedicati domenica 9 ottobre a due film di genere: il fenomeno Everything Everywhere All at Once e il thriller Fall.

Domenica 9 ottobre, giorno di chiusura della 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, il crescendo per gli appassionati di cinema è assicurato, perché due panel al Padiglione 5 Movie Village discuteranno di due film d'azione piuttosto attesi: il fenomeno Everything Everywhere All at Once (già in sala) e Fall, un thiller che arriverà al cinema dal 27 ottobre.

I panel del Romics dedicati a Everything Everywhere All at One e Fall, domenica 9 ottobre

"Adrenalina a 600 metri da terra: Fall", il panel presso il Palco Movie Village, pad. 5 del Romics (Fiera di Roma), domenica 9 ottobre alle 13:00, è dedicato appunto al thriller di Scott Mann con Grace Fulton e Virginia Gardner. Sono due migliori amiche che vivono per superare i limiti, ma l'ultima sfida sta per costare loro la vita: sono rimaste infatti bloccate a 2.000 piedi di altezza su una torre radio abbandonata. Come si salveranno?

A discutere delle consuetudini divertenti e adrenaliniche di questo genere ci saranno il nostro Antonio Bracco di Comingsoon e Manuela Santacatterina di Hot Corn.



Fall: Teaser Trailer Italiano in anteprima Esclusiva - HD