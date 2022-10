Romics 29, da giovedì la mostra su Freaks Out

News Cinema

Sta per partire la 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma: tra le mostre previste quest'anno, "Freaks Out - Le Immagini del film: dalla mente alla visualizzazione" offre un dietro le quinte del film di Gabriele Mainetti.

Riscaldiamo i motori per la partenza del Romics, giunto alla 29ma edizione, come sempre in programma alla Fiera di Roma: da giovedì 6 a domenica 9 ottobre la fiera crossmediale della Capitale ospiterà incontri, anteprime, fumetti, giochi, cosplay e videogiochi, su più padiglioni della struttura. Oltre a rimandarvi al sito ufficiale del Romics, oggi vorremmo concentrare la vostra attenzione su una mostra dedicata a Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti uscito l'anno scorso.

Freaks Out, un dietro le quinte di concept art e previsualizzazioni al Romics 29