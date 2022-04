Romics 28, Carne Fredda, esordio alla regia di Roberto Recchioni, svelato alla Fiera di Roma

News Cinema

Domenica 10 aprile al Romics presso la Fiera di Roma verrà svelato Carne Fredda di Roberto Recchioni, esordio alla regia di uno degli sceneggiatori di punta del fumetto italiano.

Carne Fredda, come sapranno i fan di Roberto Recchioni, è l'esordio alla regia cinematografica del famoso sceneggiatore di fumetti, ergo non poteva esserci contesto migliore, per presentare il film, del Romics 28, alla Fiera di Roma. La presentazione ufficiale, moderata da Francesco Alò, avverrà domenica 10 aprile alle 16 nel Movie Village (padiglione 5), ma in cosa consisterà l'evento?

Carne Fredda di Roberto Recchioni al Romics 28

Roberto Recchioni mostrerà le prime immagini di Carne Fredda, il suo esordio alla regia cinematografica, dopo anni di lavoro nel settore dei fumetti, dove ha curato Dylan Dog e creato John Doe e Orfani per le più importanti case editrici italiane, tra Bonelli, Feltrinelli e Bao. Oltre a mostrare per la prima volta sequenze del lungometraggio, Recchioni (anche illustratore) dedicherà al pubblico in sala delle stampe in tiratura limitata.

Ma di cosa parla Carne Fredda, primo atto di una trilogia horror? È la storia di un'anziana e acclamata scrittrice, Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), in conflitto con un'autrice molto più giovane e dalla carriera non ancora ben avviata: nell'isolamento di una villa in alta montagna la situazione si risolverà... ma in modo assai feroce. Ci sarà una vittima, ci sarà un carnefice, ma al pubblico la sorpresa di capire chi vestirà i panni di uno o dell'altro...

Prodotto da Adler Entertainment e Red On Productions, Carne Fredda è scritto e diretto da Recchioni.