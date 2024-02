Romeo è Giulietta: l'intervista a Pilar Fogliati, Sergio Castellitto e Giovanni Veronesi

News Cinema

È nelle nostre sale la nuova commedia di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta, che vede protagonisti Sergio Castellitto e Pilar Fogliati. Storia di uno spettacolo teatrale e di amori impossibili, è una commedia a tratti amara sul talento, sugli errori e sulla ricerca della propria identità.

Lo scorso anno Giovanni Veronesi e Pilar Fogliati hanno collaborato per la sceneggiatura di Romantiche, primo film da regista dell'attrice, che ha raccontato la vita sentimentale di quattro ragazze che sono nate, si sono trasferite oppure vivono nella provincia di Roma. In questo primo scampolo di 2024 il sodalizio si è rinnovato per Romeo è Giulietta, di cui Veronesi, oltre che sceneggiatore, è regista, mentre Pilar è protagonista femminile e autrice del copione. Poi c'è Sergio Castellitto, che si ritaglia il ruolo di protagonista maschile e torna a essere diretto da Giovanni Veronesi a 15 anni da Italians.

Giovanni Veronesi, che ha dedicato ben 3 film all'amore, torna a parlare di gradi sentimenti, stavolta osteggiati dal destino. Lo fa attraverso il teatro, vale a dire seguendo le vicissitudini di un grande regista alle prese con il suo ultimo spettacolo. Il testo che andrà in scena è Romeo e Giulietta di William Shakespeare, e a fare il provino per il ruolo di Giulietta è una giovane donna di nome Vittoria che ha talento ma deve pagare lo scotto di un errore che le ha pregiudicato la carriera.

Come dovrebbe fare ogni buona commedia, Romeo è Giulietta fa ridere ma contiene anche dell'amarezza. In più Giovanni Veronesi mette la tenerezza nel film, e il motivo di questa scelta forse inconsapevole dipende dal suo vissuto. Lui stesso ce ne parla in un'intervista che abbiamo realizzato nel giorno della presentazione del film ai giornalisti. C'erano anche Sergio Castellitto e Pilar Fogliati.

Romeo è Giulietta è in sala dal giorno di San Valentino distribuito da Vision Distribution. Nel cast troviamo anche Maurizio Lombardi, Geppi Cucciari e Domenico Diele.